Joan Laporta y Víctor Font, candidatos a la presidencia del Barça

El proceso requería un mínimo de 2.337 firmas válidas para poder concurrir a las elecciones. En el recuento final, Marc Ciria presentó un total de 2.845 firmas, de las cuales 2.247 han sido consideradas válidas y 598 no válidas, por lo que se ha quedado a 90 apoyos del umbral necesario. Por su parte, Víctor Font entregó 5.444 firmas, con 4.740 válidas y 704 no válidas, mientras que Joan Laporta presentó 8.170 firmas, de las que 7.226 han sido validadas y 944 han sido descartadas. De este modo, la Junta Electoral ha proclamado oficialmente como candidatos a la presidencia del club al expresidente Joan Laporta y Víctor Font, segundo en los últimos comicios de 2021, que se disputarán el cargo en las elecciones previstas para el próximo 15 de marzo.

El vicepresidente del FC Barcelona y secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells, explicó durante la comparecencia que el proceso de validación se ha desarrollado durante dos jornadas "intensas" y con "total normalidad", siguiendo en todo momento los criterios establecidos en los Estatutos del club y previamente comunicados a todas las precandidaturas. "Los criterios aplicados han sido idénticos para todas las precandidaturas, sin excepción", aseguró. Cubells detalló también que la Junta Electoral recibió dos solicitudes por parte de una misma precandidatura, la del Moviment 42 de Marc Ciria. La primera, para poder validar firmas sin ir acompañadas del DNI, que no fue aceptada al no ajustarse a lo establecido en el artículo 48.3.2.c de los Estatutos del club. La segunda, relativa a la posibilidad de contar con interventores en cada una de las mesas de recuento, sí fue admitida.

Asimismo, indicó que esa misma precandidatura de Ciria trasladó dudas sobre la correcta aplicación de los criterios de verificación, motivo por el cual el proceso de validación de sus firmas se llevó a cabo ante notario. Cubells subrayó que este tramo del proceso electoral es "fundamental", ya que permite a los aspirantes pasar de precandidatos a candidatos oficiales, y celebró que todo el procedimiento se haya desarrollado "con tranquilidad" gracias al "compromiso de todos los miembros del club con el rigor y la transparencia".

De los seis precandidatos iniciales que anunciaron su intención de concurrir a las elecciones, finalmente fueron tres los que presentaron formalmente sus firmas ante la Junta Electoral: Marc Ciria, Víctor Font y Joan Laporta. Otros aspirantes como Daniel Juan, William Maddock y Xavier Vilajoana entregaron únicamente las firmas recogidas para evitar duplicidades, sin llegar al mínimo exigido. La Junta Electoral notificará a los tres aspirantes el resultado detallado del proceso de verificación de las firmas, mientras que a partir de este viernes 6 de marzo se iniciará oficialmente la campaña electoral de cara a los comicios del día 15, en los que los socios del FC Barcelona elegirán al próximo presidente del club; Laporta o Font.