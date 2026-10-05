Ivan Rakitic: "España se va a encontrar con una Croacia que va a meter la cabeza en el poste si hace falta"

La selección española sigue su curso triunfante en la Nations League sumando tres victorias en tres partidos y el próximo martes volverá a medirse a Croacia en un partido en el que puede sellar matemáticamente su billete a los cuartos de final de la competición.

La selección croata llegará, además, muy mermada, después de haber sufrido dos durísimas derrotas ante España (4-1) e Inglaterra (0-7), y buscarán en Split romper la racha triunfal de los de De la Fuente para darle la vuelta a la mala imagen mostrada especialmente en el último partido.

"Ha afectado mucho. Se puede perder, pero hay maneras de perder. El otro día parecía que no había esa lucha. Las primeras reacciones han sido bastante duras y complicadas, pero si tiene que pasar mejor que sea ahora", explica Ivan Rakitic en Radioestadio Noche.

"España se va a encontrar con una Croacia que va a meter la cabeza en el poste si hace falta", asegura el ex futbolista del Barça sobre el partido del próximo martes en Split.

Rakitic, que ha sido uno de los protagonistas en esta última generación dorada de Croacia que en 2018 fue subcampeona del Mundo y en 2022 fue tercera, aunque huye de la comparación con la generación de jugadores como Suker o Prosinecki y lo extrapola al caso de la selección española actual con la generación de 2010.

"Ahora mismo creo que no se pueden comparar porque los de 2010 tienen estatus de leyenda, los de ahora siguen compitiendo y aún les quedan años por delante", explica Rakitic.