Iñigo Pérez: "La parte mental es el 99 % de la eliminatoria"

El Rayo Vallecano, pletórico de ilusión, afronta contra el Estrasburgo una histórica eliminatoria de semifinales de la Liga Conferencia con el objetivo de mantener vivo el sueño europeo para llegar a su primera final profesional en los 101 años de historia del club. "En una eliminatoria así, si te dejan pegar primero debes utilizarlo. Otra cosa es que no seas lo suficientemente contundente. La mentalidad debe ser la misma que en cualquier otro partido, sabiendo que ellos vendrán aprendidos. Espero un partido muy duro y sufrido", dijo Iñigo Pérez en conferencia de prensa.

"Lo que no debe tener lugar es el nerviosismo aunque quizá un poco de temor, por eso del primer amor. Los nervios es cuando no estas preparado. En este tipo de semifinales el temor es por si hay un poco de precipitación", confesó el técnico navarro, que espera que el apoyo de la afición sea un factor diferencial. "Ojalá mañana podamos seguir con este tipo de dinámica. Nosotros sabemos que solo tenemos que prender una chispa y el resto es echar gasolina. Por nuestra parte hay que estar atentos a que el cerebro haga su parte y no se bloquee", manifestó.

"Tenemos enfrente un rival que es extremadamente joven, que hace un fútbol muy ofensivo y que tienen una libertad de expresión que genera cierto caos. Aún así, mi relato es el mismo que siempre porque lo que suceda mañana llevará un desenlace la semana que viene y en esta eliminatoria la parte mental es el 99 % de importante", comentó. Iñigo Pérez recalcó, al igual que en anteriores eliminatorias, que "hay que seguir generando recuerdos que tengan que ver con lo que se hable dentro de unos años". "Este partido, pase lo que pase, ya va a ser recordado, por eso hay que seguir soñando. Creo que mañana lo más importante es tocar, vivir, ser, estar. Es la mejor forma de preparar este partido, lo mas precioso que tenemos", señaló.

Por último, Iñigo Pérez fue preguntado si aceptaría descender a Segunda a cambio de ganar la Liga Conferencia. "No barajo la posibilidad de un descenso. Prefiero perder una final que tener un descenso, que provoca un dolor difícil de superar. Si fuese aficionado diría que igual el año que viene subimos pero igual que cuando juegas no firmas un empate de inicio, si podemos optar a los dos objetivos, mejor", finalizó.