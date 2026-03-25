Las incógnitas sobre el diagnóstico de la lesión de Mbappé: "Se equivocaron de rodilla"

En las últimas horas ha estallado desde Francia una información que ha dejado atónito todo el mundo del fútbol: el Real Madrid se habría equivocado de rodilla al diagnosticar la lesión de Kylian Mbappé.

La información, por muy surrealista que parezca, lleva varios días conociéndose entre los círculos de periodistas que cubren el día a día del equipo blanco y, aunque desde el club lo niegan, desde Francia aseguran que es una realidad y que fue éste el motivo por el que el futbolista se marchó a Francia en busca de un segundo diagnóstico.

Mbappé se lesionó el pasado mes de diciembre durante la derrota ante el Celta en el Santiago Bernabéu y en los días posteriores los servicios médicos decidieron realizarle una resonancia magnética.

Comenzaron a tratarle la rodilla izquierda, que era la que le dolía al futbolista, pero cuando llegó la redacción de dicha resonancia se había hecho atendiendo a su rodilla derecha.

Al observar que en esa rodilla no había lesión de ningún tipo, el futbolista, aún con molestias, siguió jugando. No tuvo minutos en el partido de Champions ante el Manchester City, pero sí que jugó los 90 ante Alavés y Sevilla en Liga y Talavera en Copa del Rey. Marcó en los tres partidos.

Lo curioso llegó unos días después, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, cuando se reincorporó a los entrenamientos y seguía teniendo dolor. Fue entonces cuando se buscó ese segundo diagnóstico y se percataron de que el primero se había hecho en la rodilla equivocada.

Ausente en partidos importantes

Como consecuencia, Mbappé no jugó el primer partido del año ante el Betis y no viajó con sus compañeros a la Supercopa de España en Arabia. Viajó para estar en la final ante el Barça, en la que jugó 15 minutos.

Tras ese partido siguió jugando, aunque seguía arrastrando esas molestias en la rodilla que finalmente le hicieron perderse hasta cinco partidos en las últimas semanas: Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche.

El francés ha vuelto a tener minutos en los últimos dos partidos del Madrid ante Manchester City y Atlético de Madrid y se ha marchado convocado con la selección francesa en este parón de selecciones.