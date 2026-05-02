Hansi Flick reacciona a la victoria del Barça ante Osasuna: "Lo importante era ganar hoy, no lo que pase mañana"

El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha atendido a los medios de comunicación después del partido disputado en El Sadar ante Osasuna. Tras la victoria, señaló como "importante" ganar este sábado a Osasuna, pero deja completamente de lado lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Espanyol.

"Muy feliz por el equipo, por el club, por los seguidores. Ha sido un partido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo. El equipo está feliz", reconoció el técnico alemán sobre la victoria en Pamplona.

Flick fue claro ante la posibilidad de ganar este domingo el título, dependiendo de lo que haga el Real Madrid ante el Espanyol: "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero primero tiene que jugar el Real Madrid contra el Espanyol, y si ganamos, lo celebraremos". Preguntado por si verá el partido del Real Madrid, el técnico alemán ironizó: "No lo sé. A lo mejor me voy a ver al Mago Pop".

A lo mejor me voy a ver al Mago Pop

El Barça arrancó con autoridad, generando ocasiones claras de Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque sin acierto. Osasuna, firme en defensa, fue creciendo con el paso de los minutos y avisó con peligro: Ante Budimir estrelló un balón en el palo y el portero Joan García evitó el gol poco después. El choque se fue al descanso sin goles, con los navarros convencidos de poder competir ante uno de los mejores visitantes del campeonato.

Ya después del descanso, escasos minutos antes del final, el encuentro se animó con dos goles del Barça y uno de Osasuna, que no dejó de pelar para darle la vuelta al marcador. Pese al empuje rojillo, el conjunto azulgrana resistió para sumar tres puntos que le acercan al título de Liga.