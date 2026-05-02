"¡No perdona el futuro campeón!": La narración de Alfredo Martínez de la victoria del Barça ante Osasuna (1-2)

El FC Barcelona llevó la iniciativa en el arranque, pero la falta de puntería mantuvo vivo a un Osasuna que fue creciendo con el paso de los minutos con dos ocasiones claras de Budimir antes del descanso. "El Barcelona ha ido de más a menos, y Osasuna al revés", decía Enrique Ortego tras la primera parte del partido en Radioestadio.

Los locales se toparon con un Barça que salió mandón y generando dos ocasiones claras en las botas de Robert Lewandowski y Dani Olmo que no encontraron portería. Pero esto no bastó para frenar a un Osasuna que optó por un planteamiento más defensivo, buscando transiciones rápidas lideradas por Raúl Moro, titular ante la baja de Víctor Muñoz.

Con el paso de los minutos, Osasuna ganó presencia ofensiva y rozó el gol en varias acciones. "Me ha gustado mucho Osasuna en este primer tiempo. Budimir ha tenido dos ocasiones clarísimas", señalaba Alberto López Frau.

El encuentro llegó al descanso sin goles, pero con ambos equipos dejando señales de peligro que se intensificaron durante la segunda parte. A la vuelta del descanso, en el 71 el marcador seguía sin goles, aunque los de Hansi Flick empezaron a mostrar una actitud más agresiva: "¡Va a por todo el Barça; quiere ganar!", narraba Alfredo Martínez.

¡Va a por todo el Barça; quiere ganar!

No fue hasta el 81 cuando un gol de Lewandowski estrenó el marcador para el Barça. Así sonó en Radioestadio: "Es un gol de Liga, un gol de arma letal. ¡No para el líder! ¡Otro paso casi mortal y decisivo para LaLiga! ¡Aquí está el campeón!". Escasos minutos después llegó el segundo de los culés con Ferran Torres: "¡Gol del tiburón para poner el sello de la victoria en el Sadar, para sentenciar el partido! ¡No perdona el líder, no perdona el futuro campeón!".

¡No perdona el líder, no perdona el futuro campeón!

Nada paró a un Osasuna que siguió luchando hasta el final con una actitud competitiva que le llevó a su primer y único gol. "¡Aquí no se rinde nadie!". Pero no hubo tiempo para un empate, el Barça se hizo con la victoria en un partido que afianza más su título de campeón. "¡El Barça puede campeonar mañana!".