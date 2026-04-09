Giráldez: "El Friburgo es un equipo muy sólido, encaja muy pocos goles"

“En su casa, además, tiene muy buenos números, en esta competición lo ha ganado todo aquí. Puede ser más tapado por nombre, y eso lo hace más peligroso. Entiendo que la gente que lo dice no los ha visto mucho”, manifestó en rueda de prensa. El técnico celeste elogió al conjunto dirigido por Julian Schuster, en el que ve “muchas similitudes” con el Celta “en cuanto a estructura de club y nivel” porque ambos apuestan por jugadores de la cantera. “Tienen muchísimo nivel, han hecho una fase de grupos muy buena y han barrido al Genk en especial en el partido de vuelta. Son muy difíciles de meter mano, un rival incómodo y muy físico, con mucho potencial en balón parado y en transición”, avisó.

El técnico celeste admitió que la baja, por lesión, del central sueco Carl Starfelt es un contratiempo “importante” porque es uno de los habituales en el sistema defensivo, pero al mismo mostró su “confianza” en el resto de jugadores de la plantilla, porque el equipo ya ha competido "muy bien" en los partidos "en los que él no ha estado". “El equipo no depende de ningún jugador en especial. Lo más inteligente en este caso era cuidarlo para que pueda estar en plenas garantías en los próximos partidos”, manifestó. Giráldez ve a su equipo “tranquilo e ilusionado” para afrontar esta “cita histórica”, eludió el papel de favorito y dijo que la Liga Europa no genera ninguna presión porque su objetivo principal era “conseguir la permanencia” en LaLiga.