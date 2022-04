Gerard Piqué: "Los del Madrid son unos bienquedas"

El jugador abordó en una entrevista en el canal de YouTube 'The Wild Project' la actualidad del Barça, su mala relación final con Bartomeu y otros asuntos como la fama o el independentismo.

Sobre la fama, Piqué asegura que hay que saber cuándo puedes pasar desapercibido, elegir los momentos, los horarios. "Te acostumbras. Son muchos años ya", comenta. El jugador confiesa que echa de menos muchas veces el anonimato y que la fama también tiene su lado bueno. "Me siento un auténtico privilegiado".

El fútbol

En cuanto al fútbol, Piqué reconoce que le gustaba más como deporte de pequeño que ahora. "Antes lo vivía como un niño que tenía pasión por ello. Ahora tienes mucha oferta. El fútbol compite contra muchas cosas".

Relación con Bartomeu

Durante la entrevista, Piqué también habla de Bartomeu y dice que le mintió a la cara a él y a Leo Messi con el Barçagate. "¿Por qué me cruzo con Bartomeu? Cuando me miente a la cara con el Barçagate. El club contrata unos servicios para criticar a jugadores. Nos dice a la cara a Leo y a mí que él no sabía nada. Le decimos que aceptamos que no supiera nada y que esperábamos que tomara las medidas oportunas. Y luego me entero de que sí lo sabía. Que me mintiera a la cara en un hecho tan grave... al menos da la cara y pide perdón. Salí como un imbécil a defenderlo".

Sobre su relación con Guardiola dice que siempre ha sido muy cercana pero reconoce que ha habido momentos de altibajos. "Los primeros tres años fueron un camino de rosas y el último fue brutal. Seguro que también por mi culpa".

Otro tema futbolístico que trata en la entrevista con el conocido youtuber es el tema de los pitos y la selección, algo que a él dice que le motivaba pero que sufría por el equipo. "Quería que el Espanyol subiera para volver a jugar en su campo. Ni el sexo es comparable con la sensación de jugar en su estadio", dijo el central.

"Disfruto mucho más contra ellos que en el campo del Madrid. Ellos se toman distinto, en Madrid son unos bienquedas, más señoritos".

Cómo es un día en la vida de Piqué

El futbolista explica cómo es un día en su vida. Hace vida familiar, entrena y también va a la oficina. "Me levanto a las ocho, llevo a los niños al cole. Llego a las nueve y media a la ciudad deportiva, entrenamos a las 11. Comemos allí y a partir de ahí comienza lo que cada uno quiera hacer. Normalmente me voy a la oficina. Tengo lo de kosmos. Estoy ahí hasta las 17-18 y llego a casa y hago vida familiar hasta que pongo a dormir a los niños y luego, o me voy a cenar fuera, o ceno en casa".

Otro de los temas de los que habla en la entrevista es del independentismo y cree que es compatible ser independentista y jugar con España.