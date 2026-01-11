Alineaciones confirmadas de Barça y Real Madrid: Flick apuesta por Yamal mientras que Xabi Alonso reserva a Mbappé

FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí), a las 20:00 hora española, la final de la Supercopa de España, con un título que por cuarta vez consecutiva se disputan ambos rivales.

Tras golear al Athletic Club (5-0) en la primera de las semifinales, y por el estado de forma actual de ambos equipos, con el Real Madrid sufriendo más para tumbar a un Atlético de Madrid (1-2) que en varios momentos de la segunda 'semi' fue mejor, quizás se vea algo superior, o más favorito, al equipo de Hansi Flick.

Pero el Real Madrid se llevó el hasta ahora primer y único Clásico de la temporada, el del Santiago Bernabéu en LaLiga EA Sports (2-1) de octubre. Entonces, el equipo blanco fue muy superior al Barça, que pudo encajar más goles y salió del feudo rival herido, a 5 puntos de un líder Real Madrid que, ahora, abriendo el año, es segundo a 4 puntos del Barça, que le ha arrebatado ese liderato provisional.

Esta nueva final, la cuarta consecutiva siendo un Clásico, llega, además, con un aliciente especial para el Barça. El equipo tiene la oportunidad de revalidar el título por segundo año consecutivo, un hito que ningún equipo logra desde hace 15 años. Y en caso de victoria, el Barça acabaría con ocho años en los que el campeón de Liga no ha podido ganar la siguiente Supercopa.

Barça y Real Madrid se han enfrentado un total de 18 veces en la Supercopa de España, en todos sus formatos, con 6 victorias para el Barça, 10 para el Madrid y 2 empates. Ahí sí que el Real Madrid, que tiene 13 títulos de Supercopa por 15 de un Barça que lidera el palmarés, está por encima.

Onces confirmados

Xabi Alonso ha apostado por Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Gonzalo, Bellingham, Rodrygo y Vinicius. El técnico del Real Madrid ha decidido reservar a Kylian Mbappé, que esperará en el banquillo.

Sin Mbappé, Xabi Alonso opta de nuevo por Gonzalo García para ocupar el hueco del galo. Por tanto, el único cambio respecto al once que se impuso al Atlético de Madrid en semifinales, es la presencia de Dean Huijsen en lugar del alemán Antonio Rüdiger en el centro de la zaga, tras las molestias en la rodilla izquierda que sufre el germano.

Por su parte, Flick ha optado por Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Lewandowski. En este once vuelven figuras clave como Yamal y Lewandowski.