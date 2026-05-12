De la Fuente: "Nos sentimos capaces de ganar el Mundial"

"Es un Mundial histórico porque es la primera vez que hay 48 selecciones y no recuerdo un Mundial en el que haya tanta cantidad de candidatas serias para ser campeonas. No tenemos presión por el favoritismo porque nos creemos capaces de pelear por ganar el Mundial. Hay 10 o 12 selecciones con posibilidades de ser campeonas del mundo", afirmó el seleccionador español en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizado con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Un De la Fuente que se mostró "ilusionadísimo y emocionado" por estar en el lugar donde se encuentra, pero que recalcó estar "muy sereno y tranquilo" por el trabajo que han realizado en los últimos meses. "Lo único que tenemos es ganas de poner este trabajo en práctica y desarrollarlo. A nosotros, a veces, los meses se nos hacen más largos porque aquí el día a día es mucho despacho. Pero vemos ya la luz al final del túnel", agregó.

El técnico de Haro reivindicó que "nadie" conoce a los jugadores españoles como él. "La convivencia se construye con el respeto y eso me enseñaron en casa. Me visto con los pies y me gusta dirigirme a la gente con respeto y que lo tengan hacia mí. Yo me reivindico cada día conmigo mismo. Me acuesto cada día pensando en mejorar y estar en constante actividad para ser mejor", expresó. "Siempre ha sido reconocido a nivel internacional y los que trabajamos en la casa veíamos como venían de otras federaciones para ver como trabajábamos. Tenemos la mejor escuela de entrenadores del mundo, y gracias a este nivel permitimos que los jugadores sean mejores. A los jugadores hay que darles herramientas y formación para que crezcan. Me encanta que se ponga en valor al entrenador español porque nunca había tenido esa repercusión mediática, en España parece que lo de fuera es mejor", subrayó sobre el momento que viven los entrenadores españoles.

Sobre la lista, confirmó que será de 26 futbolistas, pero que citará a varios para que les ayuden en el inicio de la concentración y que "se irán tras el partido del 4 de junio contra Irak" y que, "seguramente", ninguno de esos refuerzos son de la prelista de 55. "Esperemos que no haya ningún contratiempo", indicó, recalcando que en esa prelista hay "seis porteros" y que van a llevar "tres" al Mundial y que todos ellos "pueden ser titulares". "Siempre hay uno olvidado. Nadie habla de David Raya, que en Inglaterra le consideran el mejor portero y que es uno de los mejores del mundo, igual que Unai Simón, Joan Garcia y Alex Remiro. Tenemos los mejores del mundo, estoy muy tranquilo, no me genera ninguna duda ninguna demarcación", prosiguió.

Por otro lado, afirmó que le preocupa "la salud de los futbolistas" y que es lo que le genera "preocupación porque la lesión es el drama del deporte". "Nos tiene muy tensionados porque las lesiones que se produzcan ahora, por grado pequeño, tienen difícil recuperación", avisó. "Hemos tenido la fortuna de que la de Nico (Willams) es de grado I y es recuperable en 3/4 semanas si no hay contratiempos", celebró el de Haro. "Esperamos que no haya lesiones, estamos constantemente cruzando los dedos. Todos van a estar recuperables para el Mundial y para el primer partido y si no, el segundo o el tercero", agregó sobre jugadores lesionados como Lamine Yamal o Mikel Merino.

Finalmente, pese a alguna polémica, admitió que tiene "una relación excepcional con todos los clubes". "Viajamos muchísimo y vamos a todos los campos de España, y donde vamos nos sentimos abrumados porque se vuelcan con nosotros. Se pone más en el foco, seguramente, en esos aspectos menos agradables porque igual venden más, pero no se pone cómo nos tratan y nos atienden. No tengo ningún conflicto con ninguno y todo lo contrario", expresó. "Tengo una relación maravillosa, pero si un día sale que ha dicho un entrenador algo porque llevo uno y otro, eso no es lo verdaderamente importante, porque yo ya en la privacidad tengo una gran relación con todos ellos", concluyó Luis de la Fuente.