De la Fuente: "La familia crece y hay que dar reconocimiento a muchos jugadores"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, resaltó que "la familia crece" y que eso les obliga a meter a dar "reconocimiento y oportunidades" a nuevos futbolistas que aparecen como son los casos de los jóvenes Marc Casadó y Samu Omorodion, que ahora van a estar "en el punto de mira", pero a los que ve "preparados" ante el aumento de exigencia que van a vivir en la campeona de Europa.

Jugadores en el punto de mira

"La familia crece y hay que incorporar nuevos elementos, ahora es el momento de dar la oportunidad y reconocimiento a jugadores que se lo están ganando y además nuestra mirada debe ser más allá. Tenemos que reconocer el potencial futbolístico de muchos jugadores y verles competir al máximo nivel como es la selección", señaló De la Fuente en rueda de prensa este viernes tras dar la lista de convocados para los partidos contra Dinamarca y Suiza de la Liga de Naciones.

Una de las novedades es la del centrocampista del FC Barcelona Marc Casadó, que llega a la Absoluta "gracias a su capacidad, confianza, empeño, profesionalidad y talento". "Es muy bueno. Los jóvenes necesitan de esa exigencia para sacar lo mejor de ellos mismos, si no le hubiesen puesto en esa exigencia máxima no habríamos valorado tanto su capacidad", remarcó.

Para el riojano, lo del jugador catalán "es un caso clarísimo" de como "los grandes profesionales muestran su mejor cara ante los mayores retos", y aseguró tanto él como Samu Omorodion, otra de las grandes novedades, "tienen mucho que decir y que mejorar". "Ahora van a estar en el punto de mira y les vamos a exigir más, pero están preparados", advirtió.

"Samu es un chico con 20 años con potencial y que ha irrumpido en Portugal y ha llamado la atención, pero ahora esto hay que mantenerlo en el tiempo y darle continuidad, también el que se acostumbre a jugar con esa presión. Ahora depende de él el seguir insistiendo y hacer las cosas aún mejor", detalló del futbolista de 20 años del Oporto.

De la Fuente dejó claro que necesitan "futbolistas de ese perfil y muy buenos porque la exigencia es cada vez superior". "Samu tiene potencial para ser un muy buen delantero, ojalá todo lo que apunta lo mantenga en el tiempo. Aquí buscamos tener delanteros de diferentes características y él juega bien de espaldas, es muy potente en transiciones y un muy buen rematador, es un perfil se adapta muy bien a nuestra idea de fútbol", analizó del melillense.

El seleccionador también celebró que la tercera novedad, el central Aitor Paredes, esté haciendo "una campaña fantástica" en el Athletic Club donde forma pareja con el también internacional Dani Vivian. "Para nuestro estilo lo desarrollan de forma fantástica", apuntó.

"Álvaro está bien. Recibió un golpe importante y fuerte, pero según las pruebas no tiene ningún problema. Hay que cumplir con el protocolo, pero en condiciones normales podría jugar el primer partido y el segundo seguro", informó el de Haro sobre Morata, hospitalizado este jueves tras un golpe en la cabeza durante el entrenamiento del AC Milán.

Sobre Pau Cubarsí, confirmó que es baja por la "herida muy importante y profunda" que se hizo en el rostro en el choque del pasado miércoles ante el Estrella Roja. "No merecía la pena que viniese, siempre hemos dicho que cuidamos salud del deportista y tiene que tener unos días hasta que se le cierre", indicó.

También habló de Robin Le Normand, que "está evolucionando muy bien" del traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural, "un golpe muy grave", que se produjo en el pasado derbi de finales de septiembre. "Hay que seguir todos los protocolos, pero, conociéndole, seguro que acelerará el proceso. Pero ni su club ni nosotros vamos a meterle más prisa para que se recupere con total y absoluta garantía", subrayó.

Igualmente, afirmó que la evolución de Pablo Martín, 'Gavi', es "excepcional" tras volver a jugar tras su grave lesión de rodilla en noviembre de 2023. "Él es todo energía y carácter, lo que muchas veces tiene que ver, pero hay que ir con mucha prudencia y que vaya cumpliendo los plazos de forma natural. Estamos deseando tenerle con nosotros otra vez porque para la selección es muy importante", deseó.

Jugadores excepcionales

De la Fuente recalcó que no miran "la procedencia" de los futbolistas ante la eclosión de jóvenes en el FC Barcelona. "Sólo valoramos buenos futbolistas y el Barça y muchos clubes están haciendo un trabajo excepcional. Se trata de dar oportunidades a gente con talento, joven y capaz que no falla nunca, es definitivo dar oportunidades para mostrar que son muy buenos", manifestó.

En la lista, hay muchos futbolistas que juegan fuera de España, algo que valora de forma positiva el técnico de la 'Roja'. "Tengo un grupo de trabajo excepcional y controlamos a más de 70 jugadores de todas las ligas susceptibles de ser convocados. Nos movemos puntualmente para ver algo muy significativo, tenemos herramientas de mucha calidad para ver a los futbolistas. Claro que prefiero que jueguen en la liga española, pero jugar fuera te enriquece de otra manera y te hace más completo, te hace madurar y valorar muchos más aspectos", opinó.

Preguntado por el impacto de las bajas de Dani Carvajal y Rodri Hernández en comparación con lo que lo está acusando el Real Madrid y el Manchester City, el riojano recordó que ambos "son insustituibles" y que "siempre dejan una herida en el equipo que sufre sus bajas". "Nosotros somos unos privilegiados porque podemos tirar de otros jugadores excepcionales y estamos más que cubiertos, pero también nos puede pasar factura porque son jugadores muy importantes", puntualizó.

De la Fuente eludió pronunciarse sobre su contrato con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y avisó de que le parecía "frívolo" viendo la situación en España con la DANA. "Los tiempos tienen que producirse, que haya estabilidad y que haya elecciones. Seguro que luego se soluciona todo, estoy feliz y contento, no puedo pedir más, soy un privilegiado, pero ahora no es el momento oportuno de hablar de esto", zanjó.

Finalmente, el seleccionador no le dio importancia a no haber sido elegido 'Mejor Entrenador' en la Gala del Balón de Oro. "Fue una gran noche del fútbol español. Ancelotti es casi medio español y se lo merecía", expresó con una sonrisa. "Sólo por estar nominado me sentía ganador, disfruté mucho, me sentí reconocido, querido y valorado", aseveró.