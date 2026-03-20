De la Fuente: "Era el momento de tener a estos cuatro grandes porteros"

"Era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros y lo que está claro es que a día de hoy a día de hoy y con todo lo que puede pasar de aquí hasta junio son los cuatro porteros de donde podemos tirar los tres que pueden ser susceptibles de ser convocados. La primera idea que teníamos era de convocarlos porque queremos verles por la importancia que damos a la convivencia, y aunque les conocemos a los cuatro, era muy importante que estuvieran juntos", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras dar la lista. El técnico riojano advirtió que, "seguramente", se puedan ver "algunas cosas también diferentes porque es un Mundial muy atípico y muy singular". "Eso nos da las ideas para tomar decisiones que seguramente no habíamos tomado hasta ahora, pero que creemos que van a ser convenientes y acertadas de cara al Mundial. De los 27 jugadores que están pueden ir 26, hay que descartar a uno y uno no tiene que ser un portero, en su momento se pensará quién", remarcó.

El de Haro calificó a Joan García como "un grandísimo portero". "Pero no le hemos descubierto ahora, le conocemos desde hace mucho tiempo y ha sido internacional Sub-21 conmigo. Es de los mejores porteros que hay en el mundo y puede aportar convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, calidad. Va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos", explicó. "Eso no quiere decir que vaya a estar entre los 3 o 4 que puedan ir al Mundial. A día de hoy, sí, pero hoy queda mucho tiempo todavía y hemos entendido que era el momento para que estuviera con nosotros estamos encantadísimos de que así sea", prosiguió De la Fuente que dejó claro que no se alegró ante el posible percance físico del guardameta ante el Newcastle. "¿Alguien cree que puedo ser tan ridículo?. Por favor, yo quiero que estén todos sanos y cuanta más, entre comillas, dificultad tenga, mucho mejor", zanjó. En este sentido, desconoce "qué inquietud tiene alguno en ver que ahí se sumen problemas". "Debate no hay ninguno, debate los tendréis vosotros o generáis ese debate vosotros", indicó en referencia a la prensa. "Nosotros, presión cero, traemos a los que creemos que tenemos que traer y no podemos estar influenciados por lo que se dice fuera, vamos a ser siempre profesionales, honestos y pensar en lo que en cada partido nos interesa más", recalcó.

Sobre la ausencia de Dani Carvajal y su falta de minutos en el Real Madrid, dejó claro que es "totalmente respetuoso con las decisiones de todos los entrenadores". "Cada uno sabe lo que tiene que hacer en su casa, pero sí que espero que Dani, de aquí a que lleguen las fechas para el Mundial, esté todavía mejor y tenga posibilidades de estar con nosotros. Nos acordamos mucho de él y le echamos mucho de menos porque además es un jugador muy importante para nosotros", comentó. Sí celebró volver a tener a Rodri Hernández, "un futbolista fundamental". "Sabíamos que estaba en el proceso, ya estuvo con nosotros en convocatorias anteriores y está en ese proceso de ir adquiriendo la forma que tiene actualmente y todavía va a seguir mejorando", advirtió. "Dani Carvajal o Álvaro Morata saben que tienen que seguir trabajando, y luego obviamente poder demostrarlo en el campo. La capacidad la conocemos y sabemos todo lo que suman, estamos deseosos de que estén con nosotros y ojalá jueguen y Álvaro Morata meta muchos goles, Dani recupere el nivel que tuvo", agregó al respecto.

En cuanto a las novedades de Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, elogió el compromiso del primero, que "está entregado con una idea y que quiere jugar con España". "Además, está haciéndolo muy bien en el Arsenal, que está haciendo una campaña fantástica, entonces, es simplemente el reconocimiento a alguna trayectoria", apuntó. "En el caso de Víctor, que no había estado con la selección, nos permite verle en esta singularidad que es la competición internacional de selecciones de máxima exigencia. Son futbolistas muy buenos, que están haciendo una gran campaña, que entendemos que lo están demandando también y vamos a abrir la puerta siempre a los jugadores que reclaman con rendimiento esta oportunidad", argumentó.

Finalmente, fue preguntado por el joven centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch, convocado por la Sub-19 y que podría optar por Marruecos. "La buena noticia es que quiere jugar con España. Jugará con la Sub-19, que además se están jugando muchísimo, un Europeo, con la Sub-21, si lo estima oportuno David (Gordo, seleccionador), o con la Absoluta si llega un momento. Pero la mejor de las noticias es que es un chico comprometido con la selección española y eso nos da mucha alegría", sentenció.