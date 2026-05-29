Florentino Pérez: "Da la sensación de que Riquelme necesita al club para su empresa"

"Quiero mucho al Real Madrid, y cuando veo que van a por él, aquí estoy yo. Yo estaba detectando un movimiento en la sombra, que tenía como objetivo desestabilizar al club a través de mi persona, y yo como sigo creyendo que el club es de los socios dije, a convocar elecciones", dijo este jueves en una entrevista al Telediario de TVE. "Cuando ves la candidatura, ves que son los mismos que Calderón. La etapa más siniestra, dicen que ha pedido un crédito al 54% anual, yo no me invento nada. Da la sensación de que ha venido porque necesita al club para su empresa", añadió, siguiendo la línea contra Riquelme tras la presentación de su campaña el día anterior.

Florentino descartó un debate con el otro candidato a las elecciones a la presidencia del Madrid que tendrán lugar el siete de junio, como pide un Riquelme que fue atacado de nuevo este jueves por el que fuera presidente entre 2000 a 2006, y desde 2009 hasta que hace unas semanas decidió adelantar los comicios. El candidato Florentino fue preguntado por las acusaciones de querer "privatizar" el Madrid. "Los que dicen eso son los malos. Hemos sufrido muchos ataques, LaLiga contribuyó a que nos querían quitar los ingresos para repartirlos, conseguimos pararlo. La única manera de proteger el club es que pase el valor a todos los socios. Cuando uno se muera, le entierren y el patrimonio lo hereden sus hijos", afirmó, antes de defender a Anas Laghari. "Dicen que quiere ser presidente, pero si no tiene ni los años para ser presidente. De fútbol sabe lo justo, pero sabe de lo que es el mundo tecnológico", añadió, valorando la "gran revolución" que han llevado a cabo con Apple en el nuevo Santiago Bernabéu.

En cuanto a lo deportivo, Florentino apuntó que tiene varios nombres sobre la mesa para el puesto de entrenador, y uno podría ser el de Jose Mourinho porque "es un buen entrenador", aunque dijo no haber tenido una conversación con el portugués. Además, confesó que no sabe si Vinícius renovará, aunque sí es su "deseo". "Mbappé, Bellingham, Vinícius, Güler, Tchouaméni, Valverde, son los mejores jugadores que hay en el mundo. La gente sabe que yo voy a fichar siempre a los mejores jugadores del mundo. Un buen entrenador, a todos esos jugadores los va a hacer vivir una etapa muy importante en el futuro", añadió. Por otro lado, Florentino fue preguntado por el 'caso Negreira' y recordó que tiene preparado un dosier, que entregará a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, cuando terminen las elecciones. "Ahí voy a muerte. Este fin de semana voy a la final de la Champions, me ha invitado el presidente de la UEFA, y le voy a comunicar que cuando terminen las elecciones le voy a dar un dosier de tres años. Es el mayor caso de corrupción del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo", terminó.