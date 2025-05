Flick: "Nunca había vivido una cosa así"

"Es fantástico ver esto. Esto es único. La familia que formamos, la pasión, la actitud, la atmósfera que se crea. Nunca había vivido una cosa así", ha asegurado el preparador alemán desde la sala de prensa del RCDE Stadium. Flick ha elogiado el trabajo del equipo y el cuerpo técnico a lo largo de una temporada en la que el primer equipo azulgrana ha conquistado el triplete nacional: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. "Los seguidores están orgullosos de nosotros. Todo el equipo lo ha hecho muy bien y nuestro trabajo es trabajar duro", ha añadido.

El entrenador de Heidelberg ha afirmado que ahora no piensa en la próxima temporada y es el momento de "celebrar el título" en la rúa que tendrá lugar este mismo viernes en un recorrido por las calles de la ciudad de Barcelona. El primer equipo azulgrana no ha podido celebrar el título en el césped de Cornellà-El Prat, ya que el club blanquiazul ha encendido los aspersores, y ha defendido la decisión de festejar el título en el vestuario. "En el césped no lo podíamos celebrar, estaba claro. No quería que pasara lo que pasó hace dos años -cuando se vivió una invasión de aficionados blanquiazules en el césped mientras el Barça festejaba el título-. Lo celebramos en el vestuario y fue fantástico", ha subrayado.

Preguntado por la decisión más difícil que ha tomado esta temporada, Flick ha reconocido que relevar a Iñaki Peña por Wojciech Szczesny en la portería fue "duro" y también ha dedicado el título al médico del primer equipo Carles Miñarro, que en marzo falleció en una concentración del primer equipo antes del duelo liguero contra Osasuna. "La situación más emotiva fue la muerte de Carles Miñarro, que ya no está aquí. No nos olvidamos de él y fue una parte importante de nuestro equipo. Está en nuestros corazones", ha recordado. Sobre el encuentro contra el Espanyol con el que su equipo ha sellado matemáticamente el título, Flick ha elogiado la actuación del conjunto periquito -"lo ha hecho muy bien", ha destacado- y ha celebrado que el Barcelona haya dejado la portería a cero.