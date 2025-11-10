Flick y el estilo: "Hay mucho ruido a nuestro alrededor"

fc barcelona

El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, salió el defensa del estilo de juego de su equipo tras la “importante” victoria frente al Celta en Balaídos, de donde se marchan a solo tres puntos del Real Madrid tras el pinchazo del líder en Vallecas.

“Es importante decir cosas, pero no lo haré. Creo que hay demasiado ruido a nuestro alrededor. Personalmente, creo que hemos mejorado y estamos en el camino correcto. Analizaremos el partido de hoy, porque tampoco lo hemos hecho todo bien”, manifestó.

El técnico azulgrana incidió en que necesitan “recuperar a los lesionados” para subir su nivel, y puso como ejemplo al delantero polaco Robert Lewandowski, autor de tres de los cuatro goles de su equipo en Vigo. “Después de la lesión he visto un Lewandowski diferente, positivo, ha vuelto antes de tiempo. Es muy bueno que haya marcado tres goles para su confianza. La temporada pasada fue muy importante para nosotros”, recordó.

Dijo que es “muy bueno” marcharse al parón con una victoria, no piensa mucho en el Real Madrid porque “lo más importante es lo que hagamos nosotros” y ensalzó la mejoría defensiva de los suyos en el segundo tiempo. “Hemos hecho un buen partido con la pelota y en la segunda parte también hemos defendido mejor. Ese segundo tiempo nos tiene que dar confianza”, manifestó.

