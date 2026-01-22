Flick: "Estamos a tiempo de mejorar los problemas defensivos"

"Antes del partido dije que sería duro. Ellos prepararon el partido durante tres semanas y lo han hecho muy bien. El Slavia es un equipo físico, con dinámica y jugadores grandes, y no es fácil defenderlos. Estoy contento con la remontada, el equipo ha jugado muy bien y, finalmente, hemos conseguido los tres puntos", ha afirmado el entrenador alemán desde la sala de prensa del Eden Arena. Al ser preguntado por los dos tantos que ha encajado su equipo a balón parado, Flick ha defendido que "es sólo un partido" y ha señalado que, pese a estas lagunas defensivas, su equipo tiene potencial para ganar la 'Champions'.

Tras esta victoria, el Barça ocupa la novena posición y mantiene vivas sus opciones para conseguir el pase directo a los octavos de final de la máxima competición europea, siempre y cuando gane al Copenhague en la última jornada. "No será un partido fácil, porque 'Pedri' será baja, Frenkie está sancionado y no sé si llegará a tiempo Ferran Torres (lesionado), pero deberemos afrontarlo. Tenemos la oportunidad de conseguir el pase directo a los octavos y eso es lo que queremos porque jugaríamos dos partidos menos, pero si jugamos la eliminatoria de repesca no habría problema", ha valorado.

Preguntado por la lesión de Pedro González 'Pedri', que ha sido sustituido aquejado de molestias musculares en los isquiotibiales, el técnico de Heidelberg ha admitido que su lesión "no es una buena noticia", si bien ha celebrado el buen nivel que han mostrado jugadores hoy suplentes como Dani Olmo, autor de un gol, Marcus Rashford y Marc Bernal. También ha elogiado al uruguayo Ronald Araujo, que ha jugado el último cuarto de hora del encuentro: "Con su velocidad y cómo defendió nos ayudó mucho y lo felicité. Ahora está de vuelta y debe ir paso a paso". También ha destacado el partido del centrocampista Frenkie de Jong -"ha jugado increíble", ha afirmado- y al mediapunta Fermín López, autor de un doblete. "Es importante que esté con nosotros. Es un jugador que vive por el Barça y valoro mucho lo que he visto hoy", ha dicho sobre el futbolista andaluz.