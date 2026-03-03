Filipe Luis, destituido como entrenador del Flamengo

"El Club de Regatas Flamengo informa de que, a partir de este martes (3), Filipe Luís no seguirá como técnico del equipo profesional. Con él, dejan el club también Ivan Palanco (auxiliar técnico) y Diogo Linhares (preparador físico)", anunció el club brasileño en un comunicado, en el que agradece la labor del exjugador de equipos como Real Madrid, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea y le desea "éxito y mucha suerte" en su trayectoria profesional.

Filipe Luis, que se retiró como futbolista en activo en el Flamengo en 2023 y que se hizo cargo de la dirección técnica del equipo el 30 de septiembre de 2024 en sustitución del exseleccionador Tite, devolvió la gloria al 'Mengao', con el que logró cinco títulos; la Copa brasileña en 2024, la Supercopa y el título liguero en 2025, pero destacó principalmente la Copa Libertadores también en 2025 tras ganar en la final al Palmeiras, por 1-0 con gol de Danilo. En la Copa Intercontinental 2025 ganó a Cruz Azul mexicano (2-1), al Pyramids egipcio (2-0) y perdió en la final ante el París Saint Germain en la tanda de penaltis tras acabar el encuentro, disputado en el estadio Ahmad bin Ali de Al Rayyán, con empate a uno. En el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos lideró su grupo por delante del Chelsea inglés, a la postre campeón, pero cayó en octavos de final ante el Bayern Múnich (2-4).

Este año, en cambio, los resultados no han seguido siendo tan positivos. Ha sufrido el peor comienzo de temporada del club en los últimos diez años, con 5 derrotas en doce partidos, que le llevó a perder la Supercopa de Brasil contra el Corinthians (0-2) y la Recopa Sudamericana, al caer en los dos partidos de la final ante el Lanús argentino (0-1 y 2-3). Antes de conocerse su despido, en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante el Madureira, Filipe Luis afirmó: "Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida".