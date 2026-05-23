"¡Fiesta barcelonista en Oslo!", la narración de Alfredo Martínez de la victoria del Barça femenino en la final de la Champions

El FC Barcelona femenino ha conseguido su cuarta Champions después de imponerse al Olympique de Lyon tras los goles de Ewa Pajor y Salma Paralluelo. Es la primera vez que las culés se imponen a la que hasta ahora era su bestia negra, ya que las dos finales que el Barça ha perdido habían sido contra este equipo. Un partido muy especial para Pajor, que por fin consigue una Champions después de perder las cinco que había disputado previamente.

El partido se puso en contra para las culés demasiado pronto. Tan solo habían pasado 14 minutos cuando el primer gol de las francesas subió al marcador. Si bien, tras una revisión del VAR, la colegiada señaló fuera de fuego de Heaps, por lo que el marcador volvió al casillero de salida.

La respuesta del Barça llegó rápidamente, con una ocasión clara de Ewa Pajor, que aprovechó que Endler se había quedado a media salida. Sin embargo, el intento de vaselina de la delantera azulgrana se fue por el lateral de la red.

El Lyon, por su parte, seguía insistiendo y esta vez fue el travesaño el que impidió el gol de Brand. No estaba muy cómodo el Barça, que tras el gol anulado no se repuso del todo y las culés no conectaban bien las jugadas. De hecho, Cata Coll tuvo que hacer un auténtico paradón tras un lanzamiento de falta de Bacha.

Aun así, justo antes del descanso, Graham pudo adelantar a las culés, pero su zurdazo salió desviado por encima del larguero tras tocar en una rival. Al volver de los vestuarios, fue el Lyon, en un guion calcado de la primera mitad, la que avisó primero, aunque después la linier señaló fuera de juego.

El Barça intentaba imponer su juego y encontró premio. Primero la tuvo Patri Guijarro, pero la portera sacó a la luz unos muy buenos reflejos. En la jugada siguiente, el Barça montó una contra imparable. Fue Serrajordi la que la inició, tras un robo a las francesas.

Le pasó el balón a Patri Guijarro y aprovechando la superioridad numérica, la mallorquina filtró el balón para Pajor que superó a Endler con un disparo cruzado al palo derecho. "Pajor para desquitarse de la maldición de las finales, para lanzar al Barça a la gloria, fiesta barcelonista en Oslo!", narraba en Onda Cero el comentarista Alfredo Martínez.

El Lyon no bajó los brazos y siguió intentando igualar el marcador. Cata Coll tuvo que hacer otro paradón para evitar que el disparo de Becho se colara en la portería. Si bien, fue el Barça el que dio el golpe definitivo. Claudia Pina, que acababa de entrar por Graham, se internó en el área y abrió para Brughts.

Esta puso un balón que se paseó por el área pequeña y, tras dar en una defensa, Salma Paralluelo lo controló. Llegaba desde atrás Pajor, que recibió el balón y solo tuvo que rematarlo. "¡Pichichi Ewa Pajor! ¡El gol blaugrana se grita y escribe en polaco y pone la copa rumbo a España! ¡Intratables, lanzadas a por la consagración europea!", narraba con euforia Alfredo Martínez.

Poco después llegó Salma Paralluelo para seguir ampliando el marcador en favor del Barça con dos goles en escasos minutos de diferencia para sentenciar un 4-0 con absoluta facilidad.

El Lyon, al que los cambios culés hicieron mucho daño, no bajaba los brazos. De no ser por Cata Coll las cosas habrían sido distintas, ya que la guardameta culé volvió a salvar a su equipo tras un mano a mano con Chawinga.

Finalmente, el marcador no se movió más y las culés conseguían así su cuarta Champions de la historia. Esta con sabor especial tras las derrotas contra el Lyon el 2019 y el año pasado.