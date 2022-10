Falcao deja al Atlético sin la victoria con un gol de penalti

El Atlético de Madrid no pudo conseguir su cuarta victoria consecutiva en LaLiga Santander y alcanzar provisionalmente al FC Barcelona en la clasificación después de empatar (1-1) este martes en el Cívitas Metropolitano ante un buen Rayo Vallecano que sacó un punto desde el punto de penalti en el minuto 92.

Un aviso del VAR a Iglesias Villanueva por una mano de José María Giménez terminó en una pena máxima a favor de los visitantes que no desperdició un ídolo de la afición colchonera como Radamel Falcao, que igualó el tanto inicial de Álvaro Morata en un encuentro equilibrado donde los franjirrojos mejoraron en los segundos 45 minutos.

El Atlético trató de dominar desde el pitido inicial ante un rival que apostó de nuevo por rotaciones con la entrada de jugadores como Mumin, Pozo o Valentín, además del 'Tigre', que apenas tuvo opciones ante su antigua afición en el primer acto y fue más peligroso en el segundo.

Los rojiblancos llevaron la iniciativa, pero no lograron encontrar con facilidad y fluidez el camino hacia la portería de Dimitrievski. Griezmann fue el más activo una vez más en el ataque local, pero no encontró demasiado acompañamiento en un once más rocoso que talentoso que dispuso Diego Pablo Simeone.

De hecho, el primer disparo fue de Isi Palazón, sin problemas para Grbic, sustituto del lesionado Jan Oblak, y que fue la única amenaza real visitante ante una defensa que repitió sus buenas prestaciones del pasado sábado en la victoria en San Mamés para controlar a un rival poco acertado y que echó de menos a Óscar Trejo.

Aún así, el conjunto de Andoni Iraola intentó ser fiel a su estilo y eso lo pagó caro con un error en la salida de balón. Griezmann robó y su pase a Morata no lo desperdició el delantero madrileño para hacer el 1-0 en el minuto 20. La ventaja asentó a los colchoneros, a los que les faltó más lucidez en los metros finales, aunque no pasaron apuros para mantener su renta hasta el descanso salvo un potente disparo demasiado centrado de Balliu.

El Rayo da un paso adelante

Iraola rearmó a su equipo en los vestuarios. El Rayo Vallecano dio un paso adelante y firmó unos buenos segundos 45 minutos donde fue mucho más atrevido y tuvo buenas opciones para haber arañado algo positivo del Metropolitano.

Un cabezazo de Ciss fue el primer gran aviso visitante, que tuvo la réplica en otro de Morata que también se fue cerca. Los dos banquillos se movieron y sus respectivos cambios variaron el guión del choque porque tanto Cunha, en el Atlético, como sobre todo Camello, en el Rayo, fueron los grandes animadores de un encuentro que subió su ritmo y se rompió antes de lo previsto.

El delantero brasileño gozó de dos buenas ocasiones ante Dimitrievski, pero el portero macedonio respondió bien en ambas, mientras que el canterano colchonero rozó el empate en un disparo que se fue lamiendo el palo y en una gran asistencia a Falcao que no acertó a conectar bien ante Grbic.

El conjunto franjirrojo vivía sus mejores minutos ante un Atlético que prefería ceder algunos metros para aprovecharlos al contragolpe, siempre con la amenaza de Griezmann y de Cunha, que tuvo una más. Los visitantes mantuvieron su empeño y el VAR le permitió a Falcao 'robarle' dos importantes puntos a su exequipo.