El análisis de MisterChip del grupo A de la Eurocopa: La favorita Alemania ante rivales difíciles de batir

Alemania, Escocia, Hungría y Suiza completan el grupo A de la Eurocopa. Precisamente, el partido inaugural lo juega la selección anfitriona frente a los escoceses, un combinado que MisterChip destaca por Julian Nagelsmann: "Se va a convertir en el seleccionador más joven de la historia de las Eurocopas".

Alemania, la favorita ante dos selecciones difíciles de batir

MisterChip ve a los alemanes como una selección "completísima". "La base, como siempre, con jugadores de la Bundesliga y sobre todo el Bayern", comenta, a lo que añade que es un equipo "muy compensado, con una portería extraordinaria", aunque con un punto débil: "Va a tener que buscar los goles más desde los centrocampistas que desde los delanteros".

La vuelta de Toni Kroos confiere al equipo "un salto de calidad" y todo ello convierte a Alemania es "una de las grandes favoritas".

Suiza también viene a ser una selección "super competitiva con toda la vieja guardia", por lo que MisterChip los ve un combinado "muy bueno" y con una defensa de tres que le hace ser más "rocoso" y "difícil de ganar", que puede poner en apuros a la propia Alemania: "Suiza ya le ganó a Francia".

Escocia, una vez más ante su reto más mayúsculo

Y hablando de equipos difíciles de batir, también se encuentra Hungría. Una selección que ha cosechado una sola derrota en sus últimos 16 encuentros y que ya en la última Eurocopa se encontró en un grupo de la muerte junto a Portugal, Alemania y Francia. "Y casi consiguen pasar, puso en muchísimos apuros a los tres y es un equipo muy a tener en cuenta", señala MisterChip.

Por último, MisterChip ve en el farolillo rojo a Escocia, que viene de resultados "irregulares" y con un "reto mayúsculo" por delante, lo que hasta ahora no ha conseguido, que es pasar de una fase de grupos: "No lo ha hecho nunca, ni en la Copa del Mundo ni en la Eurocopa. Y lo ha intentado ya en 11 ocasiones. No creo que esta sea la mejor oportunidad, porque el grupo es duro, pero bueno, veremos qué pasa".

Así, MisterChip zanja que ve a Alemania como primera de grupo, seguida de Suiza, Hungría y Escocia.

