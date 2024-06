Alemania en la Eurocopa 2024: obligada a renacer

Alemania es la selección más fiable del continente y la más laureada de la Eurocopa junto a España, además actúa como anfitriona, lo que debiera darle una seguridad y un favoritismo que no tiene. Y no lo tiene por sus recientes fracasos en los grandes torneos, por su falta de liderazgo aparente en el banquillo y por la ausencia de un goleador.

Ante esta perspectiva, y con la responsabilidad histórica que tiene el país, ha terminado por echar mano de una de sus últimas glorias, Toni Kroos, que ha regresado a la Mannschaft para levantar el ánimo de una afición enamorada del fútbol.

El objetivo: competir con los grandes

No es fácil para un alemán admitir que no está entre los favoritos, pero en este caso tendrán que hacerlo. Alemania fracasó en el Mundial y no llegó a octavos.

En esta ocasión quedarse en la fase de grupos sería un fracaso aún mayor, pero además se le exigirá hacer un papel digno en los cruces. Allí los rivales marcarán el listón, por supuesto, pero los alemanes sueñan con volver a mirar a la cara a Francia o Inglaterra, y por supuesto el título no puede descartarse, por malas que hayan sido hasta ahora las críticas.

El crack: Toni Kroos

Su salida en 2019 dejó a Alemania huérfana de líder y de rumbo en el mediocampo, y su regreso se ha celebrado como si de un gran fichaje se tratara. Kroos ha vuelto para poner orden, para liberar a Gundogan y tapar el lateral derecho volcando a Kimmich. Y además lo ha hecho en uno de sus mejores momentos, más seguro de su juego y con un liderazgo que no se pone en duda. Gracias a ello, los jóvenes Musiala y Wirtz podrán jugar más liberados y crecer, porque de ellos depende gran parte de los goles que pueda hacer este equipo.

Toni Kroos anuncia su vuelta a la selección alemana | Getty

Debilidades: defensa

La defensa alemana lleva un lustro intentando reconstruirse y quizás no debería ser tan difícil.

La vuelta de Kimmich al lateral derecho y la explosión de Raum en el izquierdo, sumado a la fiabilidad de Rudiger y el buen año de Tah deberían bastar para apuntalar una buena defensa, pero lo cierto es que Alemania nunca ha encajado tantos goles como en este último ciclo y Naggelsmann ha probado diferentes esquemas que no han dado resultado.

Alineación probable