El análisis de MisterChip del grupo E de la Eurocopa: Último tren para Bélgica ante una Ucrania que promete

Bélgica, Ucrania, Rumanía y Eslovaquia completan el grupo E de la Eurocopa. La primera de ellas es la "eterna promesa", en palabras de MisterChip, quien ve este campeonato como la última oportunidad para una generación dorada.

"Está Kevin de Bruyne, Lukaku, Axel Witsel y no Courtois, que no está para jugar cada tres o cuatro días, aunque la realidad es que tuvo un problema con el seleccionador", cuenta MisterChip, que se pregunta qué pueden hacer los belgas en el torneo: "Ahí están siempre a punto de conseguir algo, pero finalmente no lo consiguen".

Los belgas siempre llegan a los grandes torneos, donde suelen superar la primera fase para luego caer en las eliminatorias con algún tropiezo inesperado. "Bélgica lleva siete años en el top 5 del ranking FIFA por una regularidad en sus resultados bastante evidente", comenta, a lo que añade que su principal baza pasa por el ataque.

Ucrania promete, Rumanía emerge y Eslovaquia apunta a uno de los peores

Por otro lado, se encuentra Ucrania, una selección que para MisterChip puede ser una de las grandes sorpresas del torneo: "Tiene un gran equipo y casi todos los que juegan fuera de Ucrania son jugadores de mucho nivel, como Dovbyk (...) Creo que puede hasta pelear el primer puesto con Bélgica".

Y de Ucrania a Rumanía, otra selección "emergente" que ha quedado incluso por delante de Suiza en la fase de clasificación. "De los últimos 15 partidos, Rumania solamente ha perdido uno", comenta MisterChip.

Por último, está Eslovaquia, uno de los que MisterChip considera como peores equipos de todo el campeonato, por lo que ve el grupo E con Bélgica como líder, Ucrania segunda y Rumanía y Eslovaquia completando la clasificación.

Todos los partidos del grupo E