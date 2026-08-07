Estos son los fichajes más caros de la historia: de Neymar a Yan Diomande

El Real Madrid tiene nueva estrella. Al menos, por lo que ha costado. Yan Diomande fue anunciado ayer como nuevo jugador del conjunto blanco por una cifra que, sumando los 125 millones y 15 en variables, rondaría los 140 millones. Es, por lo tanto, el fichaje más caro de la historia del Madrid, superando a Jude Bellingham, por el cual se pagaron 127 millones.

El equipo entrenado por José Mourinho se completa así con el sexto fichaje del mercado veraniego, a la espera de una posible llegada de Rodri, que de momento parece estar más cerca del FC Barcelona que del Real Madrid.

Con tan solo 19 años y tras pasar por Leganés y Leipzig, Diomande se suma a Bernardo Silva, Dumfries, Konaté, Cucurella y el delantero Carlos Espí. Entra así en la historia de los fichajes más caros de la historia:

Neymar Jr. al Paris Saint-Germain (222 millones de euros): Neymar durante su presentación con el PSG. | Getty Images El icono brasileño cambió Barcelona por el Parque de los Príncipes en uno de los mercados de fichajes más movidos que se recuerda. Recaló en el conjunto parisino a cambio de una cifra récord difícil de superar, 222 millones. Su etapa en París fue menos fructífera de lo que se esperaba y acabó abandonando el club en 2023 para fichar por el Al-Hilal de la liga saudí. En París dejó destellos de una calidad insuperable, aunque lo extradeportivo y las lesiones acabaron por truncar su paso por el fútbol francés.

Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain (180 millones de euros): Kylian Mbappé durante su presentación con el Paris Saint-Germain. | Getty Images En el año 2018, el Paris Saint-Germain se hizo con los servicios del astro francés procedente del Mónaco, completando una operación valorada en 180 millones de euros. Con apenas 19 años, ya era campeón del mundo y llegaba al club parisino con el objetivo de lograr la ansiada Champions League, algo que no acabó consiguiendo. Se volvió el máximo goleador del PSG, ganó varios campeonatos nacionales y fue el jugador más destacado de la plantilla durante muchos años, hasta que abandonó el club para recalar en el Real Madrid.

Ousmane Dembelé al FC Barcelona (148 millones de euros): Ousmane Dembélé en su presentación con el FC Barcelona. | Getty Images El francés, con apenas 20 años, llegó a Barcelona procedente del Borussia Dortmund a cambio de 148 millones de euros, convirtiéndose en el jugador más caro de la historia del club blaugrana. Lo hizo semanas después de que Neymar abandonase Can Barça, en un movimiento que prometía mucho. Como ya lo hiciera Neymar, también cambió Barcelona por París para acabar logrando dos Champions League consecutivas y un Balón de Oro.

Alexander Isak al Liverpool (145 millones de euros): Isak en una foto promocional con el Liverpool. | Getty Images El delantero sueco fichó hace un año por el conjunto red tras su paso previo por la Real Sociedad (que lo vendió por 80 millones) y el Newcastle, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Premier League. Se convirtió así en el fichaje más caro de la historia del Liverpool. Su temporada de estreno en Anfield ha estado marcada por las lesiones y la inactividad, por lo que se espera que este año pueda justificar el precio que costó.

Yan Diomande al Real Madrid (140 millones de euros): Yan Diomande durante un partido con el RB Leipzig. | Getty Images El extremo de Costa de Marfil entra en una lista reservada para las grandes figuras del fútbol, y lo hace con apenas 19 años. En el Leipzig fue nombrado "mejor jugador novato del año" tras sus 12 goles y 8 asistencias en apenas 33 partidos. Llega a Madrid con el objetivo de devolver al club a lo más alto, especialmente por el alto precio que se ha pagado por él.

Morgan Rogers al Chelsea (138 millones de euros): Xabi Alonso junto a Morgan Rogers el día de su presentación como jugador del Chelsea. | Getty Images Se suele decir que la Premier League paga precios desorbitados por sus fichajes y eso es, en parte, gracias al Chelsea. Nos tiene acostumbrados a cantidades descomunales por nombres incluso desconocidos, como puede ser el caso de Morgan Rogers. El delantero inglés ha llegado este mismo verano procedente del Aston Villa y ya está a las órdenes de Xabi Alonso, nuevo entrenador del conjunto blue. Logró levantar la Europa League la pasada temporada con el Aston Villa de Unai Emery. Ahora llega a Stamford Bridge para seguir ampliando su leyenda.

Elliot Anderson al Manchester City (135 millones de euros): Elliot Anderson durante su etapa en el Nottingham Forest. | Getty Images El mediocampista inglés ha deslumbrado a todos en el Mundial 2026, lo que ha provocado que el Manchester City desembolse una alta cantidad por él, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club mancuniano. Llega procedente del Nottingham Forest, con el que ha disputado 92 partidos y ha anotado 6 goles. El conjunto dirigido por Enzo Maresca incorpora un fuerte baluarte a su centro del campo para pelear por todos los títulos posibles.

Philippe Coutinho al FC Barcelona (135 millones de euros): Coutinho durante su presentación con el FC Barcelona. | Getty Images El brasileño destacó en el Liverpool y eso hizo que el Barça pusiera sus ojos, y sus millones, en él. Sin embargo, en el Camp Nou no tuvo la regularidad que se le esperaba e incluso acabó saliendo cedido al Bayern de Múnich. Paradójicamente, durante esta cesión, fue uno de los protagonistas de la histórica goleada por 8-2 sobre el propio Barcelona en la Champions League, anotando dos goles y repartiendo una asistencia. Tras varias temporadas discretas, el club catalán terminó vendiéndolo muy por debajo del valor que había pagado por él.

João Félix al Atlético de Madrid (127,2 millones de euros): Joao Felix celebra el gol marcado ante el United en Champions | AGENCIA EFE El menino de ouro llegaba al conjunto rojiblanco tras lucirse en el Benfica. El Atlético de Madrid se adelantó al resto de clubes de Europa, pagando la friolera de 127,2 millones de euros por el portugués. Llegó para sustituir a Antoine Griezmann, que había dejado el club para marcharse al Barcelona. Aunque dejó destellos de su enorme talento, nunca consiguió alcanzar la regularidad esperada bajo las órdenes del Cholo Simeone. Después de varias cesiones infructuosas, acabó fichando por el Chelsea, que en una temporada decidió venderlo al Al-Nassr de la liga saudí.