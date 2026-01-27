europeo de fútbol sala

España vence a Bielorrusia y se acerca a cuartos

España dio un nuevo paso hacia los cuartos de final del Europeo de fútbol sala de Lituania, Letonia y Eslovenia tras imponerse a Bielorrusia (0-2) en un partido de máxima exigencia física y táctica.

EFE

Madrid |

El conjunto de Jesús Velasco sumó su segunda victoria en el torneo en un partido trabajado, marcado por la solidez defensiva del rival y la paciencia necesaria para decidirlo en la segunda mitad. Desde el inicio, España mostró su intención de dominar el encuentro y marcar el ritmo con una presión adelantada que dificultó la salida de balón bielorrusa.Esa apuesta tuvo premio pronto y Antonio Pérez robó en el centro del campo y Mellado culminó la acción con una conducción decidida y un disparo preciso al llegar al área para abrir el marcador.

El gol no alteró el planteamiento de Bielorrusia, firme atrás y buscando opciones a través del juego directo. España acumuló posesión y trató de ampliar la ventaja, aunque sin demasiadas concesiones por parte del rival. Adolfo estuvo cerca del gol con una volea tras saque de esquina y Raya rozó el tanto con un disparo escorado al palo. Bielorrusia también avisó y Yakubov obligó a intervenir a Chemi y, al borde del descanso, Shvedko estuvo a punto de empatar con una vaselina que Antonio despejó bajo palos.

Nada más comenzar la segunda parte llegó el segundo tanto español. Novoa, en una acción individual, sorprendió a Luksha con un disparo poco ortodoxo que significó su estreno goleador con la selección absoluta. El gol dio algo de aire a España, aunque el desarrollo del partido se mantuvo similar: control español, defensa cerrada de Bielorrusia y dificultades para generar ocasiones claras. Pese a ello, la selección dispuso de varias opciones para sentenciar, incluidos dos balones al palo, uno de ellos en un mano a mano que Cortés resolvió con una vaselina.

La corta ventaja mantuvo la incertidumbre hasta el final, pero el equipo supo gestionar los últimos minutos sin conceder ocasiones claras. Con este triunfo, España queda a un paso de asegurar su clasificación para los cuartos de final y cerrará la fase de grupos el jueves, a las 17.30 horas, frente a Bélgica.

