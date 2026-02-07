España conquista su octava Eurocopa de fútbol sala tras golear a Portugal (3-5)

La selección española masculina de fútbol sala ha derrotado por 3-5 a la de Portugal en la final del Campeonato de Europa, en el Arena Stozice de Ljubljana, para recuperar el trono y sumar su octava corona. Cabe destacar que Portugal era la vigente campeona.

España se ha sacado la espina de las últimas Eurocopas y ha hecho relucir el palmarés más laureado del Viejo Continente como campeona de nuevo 10 años después. Antonio, autor de tres goles, ha sido el artífice de la venganza ante los lusos, verdugos de España en 2022 y en la final de 2018. Los otros dos goles han sido anotados por José Raya y Adolfo.

El partido se puso pronto de cara para la selección de Jesús Velasco, ya que tan solo habían transcurrido dos minutos cuando Antonio y Raya mandaron el balón al fondo de la red. Pero lejos de hundirse, los lusos aguantaron el tipo y a los cinco minutos empataron el marcador.

A 42 segundos del descanso, Erick anotó el tercer tanto y la selección se fue a los vestuarios con la moral por las nubes. Tras la reanudación del encuentro, aunque 'La Roja' tuvo numerosas ocasiones para sentenciar el partido, Portugal empató el encuentro.

No fue hasta el minuto 36 cuando Antonio rompió la igualdad y marcó el cuarto en el marcador tras una pared con Cecilio. El quinto llegó a escasos segundos del final, cuando Portugal jugaba de cinco, con su portero jugador. Adolfo marcó a puerta vacía tras un tiro al palo de Rivillos, el cuarto en todo el partido.

Con esta victoria, España suma su octava Eurocopa a su palmarés. Las anteriores las había conseguido en 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 y 2016. Cuatro veces se ha enfrentado a Rusia, dos a Portugal, una a Ucrania y otra a Italia.