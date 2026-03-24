España se concentra con Joan García como gran atractivo

Sonriente, acompañado de sus compañeros del Barcelona, llegó Joan García a su primera llamada de la absoluta en la Ciudad del Fútbol. Por primera vez el seleccionador aumentó la nómina de porteros a cuatro, para premiar su momento, y se suma a los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. La misma felicidad de Joan la mostraron el resto de jugadores que acuden por primera vez a la absoluta, Víctor Muñoz, Mosquera y Barrenetxea. "Muy feliz estar aquí, es un orgullo, un regalo muy grande y con ganas de ver que tal va la semana", afirmó 'Barrene'.

También pilares de la selección española que regresan tras lesión como Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal, o Carlos Soler, que no había sido citado nunca por De la Fuente y su última internacionalidad se remonta al Mundial 2022, con Luis Enrique como seleccionador. "Han pasado casi cuatro años, el tiempo vuela", reflexionó el actual jugador de la Real Sociedad. De la Fuente y su cuerpo técnico recibieron a los internacionales a su llegada, hasta las 20:00 horas que llegó el último Pablo Fornals, antes de que ocupasen sus habitaciones, dejasen sus pertenencias, se equipasen con la equipación de la selección para realizar la primera cena de equipo.

Tras la cancelación de la Finalissima, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cerró la disputa de dos amistosos, ante Serbia en La Cerámica el viernes 27 de marzo y frente a Egipto en el RCDE Stadium el martes 31. La preparación de los encuentros la iniciarán los internacionales el martes, con una sesión desde las 11:00 horas en la Ciudad del Fútbol.