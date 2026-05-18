Enrique Riquelme decidirá "en los próximos dos o tres días" si se presenta a la presidencia del Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, ha anunciado que decidirá "en los próximos dos o tres días" si se presenta a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, cuyo plazo termina el próximo 23 de mayo. "Estamos trabajando todavía", ha expresado a los medios, al tiempo que se ha quejado porque "nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido".

En declaraciones a los medios de comunicación en el XV Torneo Solidario de pádel de Clínica Menorca en la Ciudad de la Ciudad de la Raqueta ha asegurado que dispone del aval bancario necesario de 187 millones de euros para presentarse, además de ser socio desde hace más de 20 años. "Por supuesto que sí, si no no estaríamos hablando", ha indicado.

El objetivo de Riquelme es presentar un proyecto que tenga "un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid en los próximos 10, 15 o 20 años". Por eso, ha comentado que espera poder dar noticias "pronto". Es la segunda confirmación del empresario, después de que enviara una carta abierta publicada con su número de socio en la que señalaba que sí disponía del aval.

Como tarde, las elecciones se celebrarían el 9 de junio

Riquelme, de 37 años, guarda mucha relación con Latinoamérica por sus negocios. Es un emprendedor pionero en el sector solar con presencia en España y su empresa Cox cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Oriente Medio y Colombia. Ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el 'Rey del Sol'.

Si Riquelme apurara el envío de su candidatura hasta el mismo día 23, la Junta la validaría el 24 y el 25 se decidiría cuándo se celebran las elecciones, que deben ser en los 15 días siguientes. Por lo tanto, como tarde deberían celebrarse el 9 de junio. Las urnas estarían abiertas entre las 09:00 horas y las 20:00 horas y ese mismo día se proclamaría el nuevo presidente.