Edu Pidal, sobre el Real Madrid: "El estilo se mantiene, aunque cambian algunos jugadores puntualmente"

Pidal destaca el rendimiento de Diomande en el conjunto blanco, el buen momento del equipo de Simeone y el próximo duelo entre rojiblancos y azulgranas como una prueba clave para medir el estado de ambos.

El Real Madrid mantiene su buen momento

"Y en cuanto al deporte, ¿para qué madrugas, Edu Pidal? La Torre, buenos días. Madrugo para contarte que ninguno de los grandes falló en la jornada de la Liga de este fin de semana. El Real Madrid aprovechó la inercia del Clásico y sigue surfeando la ola buena del Camp Nou, con un once muy reconocible y unos automatismos que Mourinho ha ido consiguiendo implantar, hasta el punto de que el estilo se mantiene, aunque cambian algunos jugadores puntualmente, en distintas posiciones.

Y esa es la mejor noticia que puede contar recién estrenado el mes de noviembre. Pocos madridistas se preguntan ya por Vinicius, salvo el propio Vini, imagino. Pocos lo hacen porque Diomande ha ganado el debate por su rendimiento, aprovechando la sanción del brasileño para destaparse como un goleador a cañonazos y un trabajador incansable.

Si lo acompañan además con un Bellingham colosal, un buen Gullert, Bernardo, pues el Madrid no tuvo ni que justificar un penalti muy protestado que le benefició porque hubiera marcado ahí o de cualquier manera".

El Atlético de Madrid afronta una semana decisiva

"Muy bien el Atlético de Madrid de Simeone, que además de ganar, divierte y propone. Archivado ya el caso Julián Álvarez, el equipo se centra en divertirse jugando sin ahorrar esfuerzos.

Vitamina para una semana tremenda. El martes, mañana reciben al Bayern de Múnich y el domingo al Barça".

El Barcelona, ante una prueba de nivel contra el Atlético

"Un Barça aplastante en resultados y juego, que se impone ante casi todos a pesar de que conceda demasiado atrás. Con el Alavés se sobró, pero no le llegó con el PSG o el Real Madrid.

Por eso su mejor examen parcial, el que medirá su momento, no será el Aston Villa, será el Atleti. El sueño de Gil Marín y la pesadilla de Laporta sería que Julián marcase el domingo y el Atleti fuera líder antes del parón.