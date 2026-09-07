Edu Pidal, sobre el inicio del Barça: "En el cuerpo a cuerpo nadie está ahora mismo a su nivel"

Madrugo para contarte que el Barça ganó ayer en Valencia y no de cualquier manera. Otra vez con cinco goles y con la misma sensación con la que Pogacar gana en el ciclismo: arrasando. No se conforma con lo mínimo, no levanta el pie del acelerador y arrolla.

En Mestalla fue otro 0-5, como en Elche. Otros cinco le metió al Rayo la semana pasada y lo mejor para Flick es que el nivel de juego encarece la titularidad de muchos. A este nivel, o tropieza él solito como tropezó Pogacar en La Vuelta, o en el cuerpo a cuerpo nadie está ahora mismo a su nivel.

Esta semana arranca la Champions, el que debe ser el gran objetivo del Barça, su asignatura pendiente. Pero la clase magistral que dio Rodrigo Hernández en el mediocampo junto a Pedri, la facilidad con la que Raphinha ha asimilado la posición de '9' que ocupaba Lewandowski o el estado de forma de Fermín, inconmensurable, les da para ser optimistas.

Fermín sufrió en verano porque en mayo, con LaLiga resuelta, se rompió un dedo del pie y se perdió un Mundial en el que habría sido titular. Ha vuelto igual o mejor, porque ahora marca los goles que antes marcaba Ferran.

Por cierto, Mourinho sigue como te conté el viernes incluso después de haber perdido con el Betis. Ni una mala palabra para el árbitro o sus decisiones y bastantes explicaciones futbolísticas. Si Ancelotti decía siempre, entre risas, que un empate en el Real Madrid era la antesala de una crisis, una derrota es un terremoto. Mou lo sabe y no le mereció la pena agravarlo porque al aficionado de bufanda partidos como el de Sevilla le piden sentar a Vinicius y sacar a los chavales, pero el portugués va con luces largas. Un poquito de puntería de Mbappé habría tapado el descontrol de la segunda parte.