Manchester City y Celtic firman tablas en un partido sin nada en juego

El Manchester City y el Celtic firmaron tablas (1-1) en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un partido en el que no había nada en juego, puesto que el equipo inglés ya se había asegurado la segunda plaza y el escocés estaba condenado a la cuarta.

Llegaba el City al duelo después de caer en casa en la Premier League ante el Chelsea (1-3) y dejando malas sensaciones tras las polémicas expulsiones de Agüero y Fernandinho.

Con las posiciones del grupo ya decididas, ambos equipos se jugaban en el Etihad Stadium poco más que la honra.

Los hombres de Brendan Rodgers, que en el partido de ida consiguieron arrancar un sorprendente empate (3-3), llegaron a Mánchester dispuestos dar un nuevo golpe al equipo de Pep Guardiola.

El preparador español hizo nueve modificaciones con respecto al once que cayó ante el Chelsea, y sólo Ilkay Gündogan y Leroy Sané sobrevivieron a la criba, en una alineación con claro aroma a la 'Academy'.

Guardiola apostó por los jóvenes Tosin Adarabioyo, Pablo Maffeo y Kelechi Ihenacho -el jovencísimo Phil Foden, de 16 años y 192 días, y Angeliño se quedaron en el banquillo- y por tres laterales derechos: Sagna, que hizo las veces de central; Zabaleta, que jugó de centrocampista; y el propio Maffeo, que actuó en su posición habitual.

Por su parte, los 'Hoops' presentaron sólo un cambio con respecto al equipo que ganó el fin de semana al Motherwell (3-4): entró el ya recuperado Erik Sviatchenko y se cayó del once el marfileño Kolo Touré.

Empezó muy 'enchufado' el equipo católico de Glasgow y a los tres minutos dio el primer aviso con un disparo de Rogic desde la frontal que atajó un seguro Willy Caballero.

Sin embargo, apenas un minuto después, el joven Patrick Roberts, cedido en el Celtic por el City, silenció el Etihad tras una buena jugada personal: Caballero entregó mal el esférico, lo recuperó Lutig, quien cedió a Roberts, y éste se fue muy bien de un excesivamente blando Clicky para batir al arquero argentino por bajo.

No tardaron en reaccionar los hombres de Pep y tres minutos más tarde subieron las tablas al luminoso merced a un buen gol de Iheanacho -13 tantos en 18 partidos como titular-.

El punta nigeriano recibió el balón entre líneas de Nolito, le ganó la espalda a un defensa y soltó un potente zurdazo que batió a Gordon por el centro para igualar la contienda.

Pudo el propio Kelechi adelantar a los suyos poco después, cuando en el minuto 12 envió fuera de primera un disparo desde la frontal a pase de Zabaleta.

El encuentro era de ida y vuelta y las ocasiones se sucedieron: primero Moussa Dembele probó a Caballero dentro del área de castigo en una jugada que fue injustamente anulada por fuera de juego, y después, en un error defensivo de Sviatchenko, Nolito cruzó en exceso su lanzamiento ante la salida del portero.

El guardameta Craig Gordon acudió al rescate del Celtic a falta de cinco minutos para el entretiempo, cuando logró atajar un remate de Iheanacho tras una buena jugada entre Gündogan y Sagna por la banda izquierda.

Polémica en el descuento de la primera parte

La polémica llegó en el tiempo añadido de la primera mitad, después de que Roberts fuera objeto de una falta de Clichy en el área, pero el colegiado esloveno Slavko Vincic decidió no pitar penalti ante la desesperación del los jugadores del conjunto escocés.

El árbitro tuvo bastante más trabajo en la segunda mitad, primero anuló a Nolito un tanto por fuera de juego en el minuto 68 y a falta de dos minutos para el final no pitó un posible penalti a favor del City por mano de Simunovic dentro del área.

Pese a las tentativas de ambos conjuntos, el marcador no se volvió a mover y City y Celtic sumaron un punto que no altera su posición en el Grupo C.

Los hombres de Guardiola avanzan a los octavos de final como segundos y los de Rodgers se despiden de las competiciones europeas a las primeras de cambio.