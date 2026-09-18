Diego Godín: "El enfado de la afición del Atlético con Julián Alvarez es normal"

Este domingo Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en el primer derbi de la temporada en el Metropolitano y en los días previos al partido ha pasado por Radioestadio Noche la leyenda del equipo rojiblanco, Diego Godín, que se encuentra unos días en España con motivo del aniversario de la peña atlética que lleva su nombre.

El central uruguayo recuerda con cariño su exitosa etapa en el Atlético de Madrid en la que compartió vestuario con futbolistas que aún siguen en el equipo como Koke o Giuliano Simeone, que por aquel entonces era tan solo el hijo del entrenador con el que los futbolistas jugaban.

"A Giuliano le hacíamos llorar en el vestuario y ahora es un hombre. Recuerdo que se metía en el vestuario y Diego Costa lo metía en la bañera de frío. Se iba llorando y volvía, era un kamikaze", recuerda entra risas sobre el que ahora es uno de los futbolistas más importantes de la primera plantilla.

Hoy ya no está en el verde, pero en las últimas semanas algunos ven en el Cuti Romero una nueva versión del uruguayo. "Es un jugador que ves y piensas que puede caer bien en el Atlético de Madrid. La jerarquía, la tranquilidad con la que juega, la personalidad... Parece que lleva aquí muchos años, estoy seguro de que lo va a hacer bien", dice el uruguayo sobre el central argentino.

Precisamente otro argentino ha sido protagonista en las últimas semanas en el Atlético de Madrid. Julián Alvarez ha marcado el verano en clave rojiblanco por su posible salida, aunque finalmente se ha terminado quedando generando un importante enfrentamiento con la afición.

"Julián es un grandísimo jugador. Debe ser un gran chico, pero creo que se equivocó (…) El enfado de la afición es normal. Todos entendemos que se quiera ir, pero cómo te vas, cómo son las formas. Creo que todos estamos de acuerdo en que se equivocó. Ahora tendrá que apechugar y si quiere recomponer la relación tener buenos gestos con la afición", explica Godín sobre la situación del argentino.

"No se si va a recomponer la relación. A Antoine (Griezmann) le costó muchísimo y a Julián veremos... El tiempo dirá, pero lo que está claro es que la gente va a esperar de él que cómo mínimo se deje todo en el campo cuando le toque jugar", sentenciaba el uruguayo.