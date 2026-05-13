"¡El descenso al rojo vivo, el Alavés se agarra a Primera División!", la narración de Alfredo Martínez de la derrota del Barça

El FC Barcelona ha perdido 1-0 contra el Alavés. Tres puntos que para los culés ya no significan nada, pero que para el Alavés son un mundo. El gol de Ibrahim Diabate supone un auténtico terremoto en la parte baja de la clasificación, con hasta 12 equipos en cinco puntos de diferencia.

Los culés, que no cuajaron un buen partido, no llegarán a los 100 puntos esta temporada, porque para ello tenían que ganar todos los encuentros que les quedaban. "Quizás demasiados cambios para un Barcelona que intentó, tarde, empatar el partido", resumía Alfredo Martínez, el comentarista de Onda Cero.

Aunque el Alavés comenzó apretando más gracias al empuje de Mendizorroza, conscientes de lo que se jugaban, era el Barça el que llegaba con más claridad. Dos jugadas de los de Hansi Flick pudieron adelantar a los culés. Si bien, el Alavés no se rendía y salía como una flecha, obligando al Barça a replegar en defensa.

Cuando la primera parte parecía abocada al empate, llegó el córner tras una gran internada por la banda de Ángel Pérez. Antonio Blanco cabeceó un rechace dentro del área y dejó en buena posición a Ibrahim Diabate que se hizo sitio y golpeó el balón en boca de gol para permitir soñar al Alavés.

"¡El toque de cabeza para la frontal de la chica, mete la pierna Diabate. El glorioso cree, busca la gesta, estalla Mendizorroza, el descenso al rojo vivo, el Alavés se agarra a Primera División!", narraba Alfredo.

Szczesny evitó el segundo tanto del delantero costamarfileño tras volver del descanso. El guardameta despejó un cabezazo del goleador de la noche, que estuvo cerca de redondear una gran jugada de Abde Rebbach en el costado izquierdo.

El Barcelona le costaba reaccionar en el terreno de juego y el que lo hizo fue Flick con tres cambios. Con Pedri en el campo, el Barça empezó a jugar entre líneas y generó más, pero se encontró con una defensa bien plantada. Aunque los culés lo intentaron no fueron capaces de romper el muro que creó el Alavés para aguantar el marcador.