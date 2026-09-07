La crisis del Valencia: "La afición ya no sabe a quién apuntar"

Cuatro jornadas llevamos ya de campeonato liguero y en lo más bajo de la clasificación vemos a un Valencia que sigue arrastrando una crisis que viene desde años atrás. El equipo che solo ha sumado un punto de doce posibles y este domingo ha sido testigo de una sonrojante goleada del Barcelona (0-5).

La paciencia empieza a acabarse en la afición valencianista que ya no solo señala a la directiva, también al banquillo y a los futbolistas, y así se lo han hecho saber con cánticos durante el partido y con una protesta a las puertas de Mestalla al término del partido que ha obligado a los futbolistas a salir por otra puerta.

"Ya no saben ni contra quién protestar (…) Desde que llegó Lim ha llevado al Valencia a menos todas las temporadas hasta que en una de ellas se lleven un susto de verdad", avisa Edu Pidal en Radioestadio Noche.

"Lo único que queda es el derecho a la pataleta. El aficionado del Valencia está cansado, es que su equipo ni siquiera ha competido", explica Edu Esteve, compañero de Onda Cero Valencia. "Ya no sabes a quién apuntar...", sentencia.

Cayetano Ros, por su parte, señala también a las autoridades valencianas que han favorecido que Lim pueda seguir "haciendo negocios" con el club. "Le han dado el caramelito del nuevo estadio, ha sido un balón de oxígeno. Si le facilitas las cosas y le das un negocio no se va a ir (…) Él ha venido a lo que ha venido: a hacer negocio", sentencia.