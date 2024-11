Simeone: "Han sido mejores, pero hemos tenido contundencia"

LEER MÁS Correa da la victoria al Atlético ante el PSG en la última jugada del partido

"El fútbol es contundencia, es lindo el juego ofensivo, pero la contundencia te pone en tu lugar. Con el Lille no la tuvimos y perdimos y hoy el París jugó mejor y nosotros tuvimos la contundencia que nos faltó entonces", señaló. "Ellos tuvieron muchas ocasiones, es lindo ver cómo juegan, pero nosotros contra el Lille también pudimos marcar tres o cuatro goles y no tuvimos la contundencia que pide esta competición. Hoy ha sido al contrario, apenas tuvimos ocasiones, pero sí un gran Oblak y un gran esfuerzo defensivo", agregó.

Simeone se fue satisfecho del trabajo de su equipo que se aferró "a una idea de juego" que es la que ha intentado inculcar desde que llegó al cargo. "Puede gustar o no, pero hay una idea. Contra el Betis no había nada, pero desde entonces la hemos recuperado. No podemos alejarnos de eso, no podemos tirarlo", agregó.