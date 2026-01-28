Nico Williams, Vivián y Laporte, bajas para la Champions

Ya adelantó esta mañana Valverde en la rueda de prensa previa al choque que los tres internacionales iban a tener complicado entrar en la lista. Nico por la pubalgia que le limita desde hace meses, Laporte porque aún no se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió hace casi dos meses y Vivián por unos "problemas" físicos que, según infirmó el club bilbaíno, se han relevado "una sobrecarga en la musculatura aductora de la pierna izquierda". Tampoco han entrado en la citación Mikel Jauregizar, en su caso sancionado por acumulación de tarjetas, ni el capitán Iñaki Williams, éste como Laporte lesionado en los últimos partidos.

Completan la lista de descartados para mañana en el Athletic Urko Izeta y el central del filial Iker Monreal, ambos porque no están inscritos para la Champions, y las bajas de larga duración. Las de los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y la del también sancionado, en su caso por la UEFA, Yeray Álvarez. Para paliar tantas ausencias, Valverde ha citado a cinco 'cachorros'. El central Jon de Luis, los centrocampistas Selton Sánchez, ya en la dinámica del primer equipo, e Ibon Sánchez, y los delanteros Asier Hierro y Eliah Gift, éste novedad en una convocatoria. Gift, que ha destacado en los últimos partidos del Bilbao Athletic, es un extremo zurdo muy veloz.

Los cinco han entrenado esta tarde con la primera plantilla en Lezama. No lo han trabajado con el grupo ni Nico ni Vivián y Laporte lo ha hecho apartado. Respecto a la convocatoria del último partido, el liguero del sábado en Sevilla, son bajas Nico, Vivián, Jauregizar, Izeta y Monreal y altas Iñigo Lekue y Gorka Guruzeta, que no estuvieron el Sánchez-Pizjuán por sanción, e Ibon Sánchez y Gift. Así, los 22 convocados por Valverde para recibir al Sporting son Unai Simón: Gorosabel, Paredes, Yuri, Lekue; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; Guruzeta; Padilla, Areso, De Luis, Adama, Rego, Ibon Sánchez, Selton, Unai Gómez, Nico Serrano, Gift y Asier Hierro.