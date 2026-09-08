El Betis regresa a lo grande mientras que el Villarreal sigue negado en Champions

El Betis, después de veintiún años sin jugar la Liga de Campeones, regresó a la máxima competición continental por la puerta grande, al imponerse por 2-3 en el campo del Lille francés, que acabó el partido con diez jugadores al ser expulsado con roja directa Ethan Mbappé en el minuto 56, ya con el 2-3.

Ambos equipos mostraron carencias defensivas en la primera parte, que acabó con un 2-1 para los locales con tres goles de cabeza. El 1-0 del japonés Ayase Ueda, el empate de Marc Bartra y el segundo del equipo francés del brasileño Alexsandro Ribeiro, pero en la segunda pronto otra vez Bartra, también de cabeza, puso el 2-2 y el irlandés Troy Parrot el definitivo 2-3 muy poco antes de la expulsión del hermano menor del madridista Kylian Mbappé.

El Villarreal no pudo sumar en su estreno en la Champions 2026-2027 tras caer por 3-2 ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. El equipo de Íñigo Pérez compitió y llegó con opciones al tramo final, pero Guirassy terminó decantando el encuentro.

El 'Submarino' resistió el empuje inicial de los alemanes y también amenazó con ocasiones de Mikautadze, Pape Gueye y Buchanan. Tras el descanso, el Dortmund aceleró y se adelantó con un desafortunado autogol de Renato Veiga después de un disparo de Nwaneri al palo.

El Villarreal reaccionó con los cambios. Las entradas de Moleiro y Pepé dieron aire al ataque y Santiago Mouriño empató con un cabezazo en el primer palo. Poco después, Buchanan tuvo el 1-2, pero Kobel evitó la remontada.

El Dortmund respondió desde el banquillo. Fabio Silva revolucionó el ataque y asistió a Guirassy para el 2-1. El delantero volvió a ser protagonista poco después al transformar un penalti cometido por Mouriño.

Un autogol del propio Guirassy en el añadido devolvió la esperanza al Villarreal, que incluso tuvo el empate en las botas de Renato Veiga. No llegó y el conjunto castellonense sigue sin conocer la victoria esta temporada.