Sorteo Champions 2026-27: hora, dónde verlo y posibles rivales de Real Madrid, Barça, Atleti, Villarreal y Betis

La Champions League 2026-27 ya está lista para echar a rodar. Este jueves, 27 de agosto, se celebra en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la fase liga, que determinará los ocho rivales de cada uno de los 36 equipos participantes. Entre ellos estarán los cinco representantes españoles: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis.
Será el próximo 8 de septiembre cuando la máxima competición europea dé el pistoletazo de salida.
¿A qué hora es el sorteo de la Champions League?
El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 comienza a las 18:00 horas de este jueves 27 de agosto, en horario peninsular español. El escenario será, un año más, el Grimaldi Forum de Mónaco.
Los 36 participantes están repartidos en cuatro bombos de nueve equipos en función de su coeficiente UEFA. Cada club tendrá que enfrentarse a ocho rivales diferentes: dos procedentes de cada bombo, disputando cuatro partidos como local y cuatro como visitante.
Además, se mantiene la limitación de que los equipos no pueden enfrentarse a otro club de su misma federación nacional. Tampoco podrán tener más de dos rivales procedentes de una misma federación extranjera.
¿Dónde ver el sorteo de la Champions 2026-27?
El sorteo podrá seguirse en directo a través de UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la Champions League, que ofrecerán la retransmisión desde las 18:00 horas.
En España también podrá verse en Movistar Plus+, que ofrecerá el sorteo en directo.
Los bombos del sorteo
Los cinco equipos españoles parten desde tres bombos diferentes. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid están en el bombo 1; el Real Betis, en el bombo 2; y el Villarreal, en el bombo 3.
- Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
- Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
- Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
- Bombo 4: Slavia de Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah Bakú.
Los tres equipos españoles del bombo 1 comparten prácticamente el mismo abanico de posibilidades. No pueden enfrentarse entre ellos ni al Villarreal o al Betis, por lo que sí pueden medirse a cualquiera de los otros seis equipos del primer bombo.
Posibles rivales del Real Madrid
El conjunto blanco puede enfrentarse a dos de estos seis grandes europeos: PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City y Arsenal.
Del bombo 2 puede quedar emparejado con Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Club Brujas o PSV Eindhoven.
Del bombo 3, sus posibles rivales son Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. El Villarreal queda excluido por ser español.
En el bombo 4 puede enfrentarse a cualquiera de los nueve equipos.
Posibles rivales del Barcelona
El Barça tampoco puede enfrentarse a Real Madrid, Atlético, Betis o Villarreal. Por tanto, en el bombo 1 sus posibles rivales son PSG, Bayern, Liverpool, Manchester City, Inter y Arsenal.
En el bombo 2 puede medirse a Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas o PSV.
En el bombo 3, sus opciones son Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Fenerbahçe.
El bombo 4 está completamente abierto para el Barcelona.
Posibles rivales del Atlético de Madrid
El Atlético tendrá las mismas restricciones que Real Madrid y Barcelona. Podrá enfrentarse a PSG, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City o Arsenal del bombo 1.
También podrá tener como rivales a Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas o PSV, además de ocho de los nueve equipos del bombo 3, todos salvo Villarreal, y cualquiera de los integrantes del bombo 4.
Los posibles rivales del Betis
El Real Betis parte desde el bombo 2 y, por tanto, tendrá dos rivales procedentes de cada uno de los cuatro bombos.
En el bombo 1, los verdiblancos no podrán enfrentarse a Real Madrid, Barcelona ni Atlético, por lo que sus opciones serán PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City y Arsenal.
En el bombo 2, el Betis puede cruzarse con Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Club Brujas o PSV.
En el bombo 3 quedan disponibles Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. El Villarreal no puede ser rival del Betis por tratarse de otro equipo español.
Por último, cualquiera de los nueve equipos del bombo 4 puede quedar emparejado con el conjunto sevillano.
Los posibles rivales del Villarreal
El Villarreal, situado en el bombo 3, tendrá como gran amenaza la posibilidad de medirse a dos de los gigantes del bombo 1. Sus opciones son PSG, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City o Arsenal, ya que no puede enfrentarse a Real Madrid, Barcelona o Atlético.
En el bombo 2 podrá encontrarse con Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas o PSV. El Betis queda fuera de sus posibilidades por la misma razón.
En el bombo 3, el submarino amarillo podrá cruzarse con cualquiera de los otros ocho clubes del bombo: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk o Galatasaray.
En el bombo 4, todos los equipos están disponibles.
¿Cuándo empezará la Champions League?
La fase liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026 y constará de ocho jornadas. La última se disputará el 27 de enero de 2027.
La UEFA comunicará el calendario definitivo, con las fechas y horarios concretos de cada encuentro, como máximo el sábado 29 de agosto. Cabe recordar que la gran final se disputará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.