El Barça avanza a cuartos; Real Madrid y Atlético, al play off previo

El FC Barcelona ha ganado este miércoles por 0-2 en su visita al Paris FC, con goles de Vicky López y de Caroline Graham Hansen, en un partido correspondiente a la sexta y última jornada de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, cuyo resultado ha sellado el liderato para las culés y su billete directo a los cuartos de final. En el Estadio Jean Bouin, la primera ocasión clara fue del Barça Femení con un disparo de Aïcha Camara desde fuera del área y que acabó en córner, tras haber tropezado el balón en una adversaria. En ese saque taponó la zaga local una volea de Laia Aleixandri dentro del área y poco más tarde un cabezazo de Irene Paredes, en otro córner, se estrelló en el poste.

La respuesta del Paris no tardó en llegar con un ataque hilvanado por Hawa Sangaré, quien abrió hacia la llegada de Kaja Korosec por el costado izquierdo, pero su posterior remate raso fue despejado por Cata Coll. En esa alternancia, el Barça marcó el 0-1 en el minuto 22 tras un robo de Alexia Putellas en el centro del campo y que aceleró todo rápidamente. Ese esférico llegó a pies de Clàudia Pina, que vio hueco para asistir a una Vicky López que recortó ante dos defensoras y definió con calidad en su tiro a bocajarro. El conjunto parisino apenas acusó el golpe y acto seguido merodeó el empate con un zurdazo de Maëlle Garbino con rosca desde el balcón del área, pero que acabó estrellándose en el poste más lejano.

Las pupilas de Pere Romeu impusieron su ritmo hasta el descanso y, nada más regresar de los vestuarios, ampliaron su ventaja. Una ofensiva por la banda izquierda sirvió a Vicky López para correr en diagonal y la pelota acabó en Graham Hansen, que delante de área se giró sin marcaje cercano y ejecutó un derechazo raso que rozó en una jugadora local y entró botando. Quizá pudo haber hecho algo más Mylène Chavas, portera de un Paris que tenía escasa pólvora. Las sustituciones de Sandrine Soubeyrand se hicieron esperar y el Barça tampoco apretó, sabiendo que ese marcador le aseguraba el liderato de la liguilla pese a la goleada de su inmediato perseguidor, el Olympique de Lyon, durante su partido contra el Atlético de Madrid.

Pere Romeu dosificó a piezas clave y las blaugranas, vestidas de naranja para esta ocasión, certificaron sin problemas este triunfo en la capital de Francia. La cosecha incluso pudo ser mayor, pues Chavas en el 84' hizo una buena parada en un tiro de Pina y luego, cerca del tiempo añadido, Kika Nazareth tampoco acertó girándose dentro del área francesa. En ese tiempo agregado, se anuló un gol de Putellas por fuera de juego en el origen de la jugada. La sólida victoria ubicó al Barça con 16 puntos y +17 en diferencia de goles en la cima de la clasificación, mientras que el Paris se quedó con 8 puntos y jugará el peaje de octavos de final.

El Real Madrid tropieza ante el Twente

El Real Madrid femenino tropezó contra el Twente neerlandés en el último partido de la primera fase de la Liga de Campeones femenina, con una empate por 1-1 conseguido en el minuto 96 por la alemana Sara Dabritz, que les deja en séptima posición y la necesidad de jugar los play-offs. Ravensbergen anotó de cabeza en el minuto 46 el primer tanto de un partido en el que al Real Madrid le faltó fluidez en el juego y creatividad en área rival, y en el que la defensa y la portera local demostraron su solidez. Las de Pau Quesada tuvieron la posibilidad de quedar entre las primeras cuatro y clasificarse directamente a los cuartos de final, pero para ello necesitaban ganar y golear ante un Twente que ya estaba eliminado de la competición.

El conjunto blanco, que terminó con 11 puntos y un balance goleador de +6, estará igualmente en el sorteo de este jueves en Nyon, Suiza, en el que conocerá a su rival para la ronda que se jugará el próximo 11/12 de febrero (ida) y el 18/19 (vuelta). Contra las neerlandesas empezaron el partido instaladas en campo rival, con una presión alta e intensidad que obligaron al Twente a buscar contragolpes imposibles. Pero un larguero de Proost al cuarto de hora animó a las locales, que vieron la debilidad del Real Madrid en el juego aéreo. Se acomodaron y empezar a salir con facilidad de la presión visitante, aminorada y descoordinada.

El Real Madrid solamente conseguía crear peligro cuando encontraba a Caicedo y a Weir, pero el Twente asustaba cada vez que ponía un centro al área. Un 0-0 justo al descanso. Sin embargo, el electrónico cambió nada más volver al campo, ya que Ravensbergen aprovechó un centro medido para cabecear a gol y adelantar a las locales, que ya habían avisado. Quesada no tardó en hacer cambios, con la entrada de la siempre enérgica Athenea del Castillo, y el acoso al área rival se hizo poco a poco más evidente.

Linda Caicedo tomó las riendas del ataque madridista, comandando las operaciones ante un cerrado pero cómodo Twente, que además puso el cerrojo gracias al gran nivel de Diede Lemey en portería. Cuando todo parecía perdido, un disparo de Dabritz tras una serie de rebotes en el área y que tocó una defensora local, significó el gol del empate para un Real Madrid que nunca se rindió.

El Atlético, goleado en Lyon

El Atlético de Madrid ha perdido (4-0) este miércoles a domicilio frente al Olympique de Lyon en la sexta y última jornada de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, en un partido donde las colchoneras han mostrado una imagen muy pobre y se han visto totalmente superadas por unas francesas que acaban esta fase sin conocer la derrota. Las rojiblancas saltaron al terreno de juego del Groupama Stadium virtualmente clasificadas para disputar los octavos de final de este torneo y, fruto de ello y de la necesidad del OL Lyonnes para certificar su plaza entre las cuatro mejores de la liguilla, cierta relajación hizo que los primeros minutos fuesen de pleno dominio local.

Sin embargo, el primer aviso lo dieron las pupilas de Víctor Martín con un remate de cabeza de Lauren Leal que se topó con el palo derecho de la meta defendida por Christiane Endler. Esta fue la única ocasión de peligro de las visitantes en los primeros compases del encuentro, pues estaban imprecisas con el balón en los pies. Sus oponentes mostraron más solidez, pero sin éxito cuando el esférico llegaba al área de Lola Gallardo. El Atlético sufría para mantener la posesión y poder cruzar la línea divisoria del campo por culpa de la presión de un Olympique que comenzaba a impacientarse. Ada Hegerberg pudo adelantar a las locales en el minuto 25 con un remate plácido en el área pequeña, pero que Gallardo detuvo con seguridad. Aun así, poco a poco las anfitrionas se sentían más cómodas.

De hecho, ese dominio tuvo recompensa en el minuto 30 en forma de gol. Kadidiatou Diani, que estaba siendo una de las más activas, se deshizo de Andrea Medina con fortuna, habiendo ésta resbalado, para que la francesa entrase en el área sin oposición e intentar asistir a una compañera; pero nuevamente la suerte hizo que el balón tocara en Vilde Boe Risa y se alojara en la portería de Gallardo, quien no pudo hacer nada. Los infortunios siguieron para las rojiblancas, ya que seis minutos después se quedaron con una futbolista menos en un lance polémico. Luany trató de controlar un balón dividido con Selma Bacha, para quedarse mano a mano ante Endler; la atacante brasileña tiró del pelo de su rival en un aparente gesto involuntario, pero la árbitra Ivana Projkovska no lo vio de tal manera y no dudó en mostrar a Luany la tarjeta roja directa.

El paso por los vestuarios trajo peor suerte para las colchoneras, que vieron cómo a los cinco minutos Projkovska pitó penalti bajo consulta al VAR por una mano de Medina dentro del área. Wendie Renard cogió el balón y anotó el segundo tanto francés. El Atlético, lejos de reaccionar, regaló el tercer gol nada más sacar de centro tras un error de Silvia Lloris y que las locales aprovecharon para que Diani perforara la meta. El equipo madrileño hacía aguas en defensa y con muy poco el Olympique amenazaba. Ni siquiera olían el balón las delanteras colchoneras y Martín realizó un triple cambio que mitigase algo la ofensiva rival; pero fue en vano, pues minutos más tarde el Olympique puso más tierra de por medio gracias a un gran disparo de Korbin Shrader desde fuera del área.

Tuvo más ocasiones el Olympique para aumentar la herida del Atleti y demostrar, si todavía no lo ha hecho, que este equipo está bien trabajado de la mano del técnico español Jonatan Giráldez. Las francesas acabaron esta liguilla sin conocer la derrota (5V y 1E) y ocupando la segunda posición con los mismos 16 puntos que el Barça Femení. Por su parte, el Atlético zanjó esta fase en la undécima plaza y tendrá que luchar por una de las plazas restantes para estar en cuartos de final. Su contrincante en ese 'playoff' de octavos lo conocerá este viernes y será el Arsenal, vigente campeón de este torneo, o el Manchester United, al que ya se enfrentó en la jornada 2 con un resultado adverso (0-1).