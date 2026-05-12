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Cardoso será operado y dice adiós al Mundial

Johnny Cardoso, centrocampista internacional por Estados Unidos del Atlético de Madrid, será intervenido del esguince de alto grado con afectación articular sufrido el pasado jueves en un entrenamiento, según informó el club.

EFE

Madrid |

Cardoso será operado y dice adiós al Mundial
Cardoso será operado y dice adiós al Mundial | Agencia EFE

“Johnny Cardoso tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de la lesión que sufre en el tobillo derecho”, anunció este lunes la entidad madrileña sobre el futbolista, que ya era seria duda para el Mundial por el percance padecido en esa articulación hace cuatro días, aparte de perderse los restantes encuentros del Atlético hasta final de curso. “Te enviamos mucho ánimo y mucha fuerza, Johnny, y te deseamos una pronta y satisfactoria recuperación de tu lesión”, publicó el club en sus canales oficiales.

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