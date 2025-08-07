Bryan Zaragoza: "Quiero hacer un gran año"

“Vengo con la ilusión de hacer un gran año, de dejar al Celta lo más alto posible. Intentaré trabajar para estar aquí los más años posibles. Poder ir al Mundial es una de las cosas por las que estoy aquí”, declaró en rueda de prensa. El internacional español confesó que todavía no está “al cien por cien” porque lleva tres semanas menos de trabajo que sus compañeros, aunque él espera estar listo para el debut liguero ante el Getafe. “Soy consciente de las expectativas de mi fichaje, y es algo que me gusta. Pero no tengo presión”, afirmó Bryan Zaragoza, quien pidió al celtismo “tener los pies en el suelo” porque el primer objetivo debe ser “salvar” al equipo. “Claudio transmitió una idea, los jugadores van a muerte con él y eso es muy importante. Claudio es el que ha puesto al Celta en el estilo de competitividad, de todo lo que el Celta hace en el campo”, explicó.

Por su parte, el director deportivo del Celta, Marco Garcés, destacó la “ilusión” que ha generado entre el celtismo la llegada del extremo porque “es uno de esos jugadores que lleva gente a la Tribuna, que levanta a la gente del asiento”. El mexicano espera que el exfutbolista del Bayer de Múnich aporte los goles que necesita el conjunto dirigido por Claudio Giráldez. “Es un jugador que puede convertir ese dominio del buen fútbol que hace nuestro equipo en oportunidades de gol y goles, que es algo que nos venía faltando, sobre todo con las salidas que hubo. Bryan nos viene como anillo al dedo”, subrayó.