Benítez: "Cristiano Ronaldo es nuestro Pau Gasol"

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, señaló este viernes a Cristiano Ronaldo como "el Pau Gasol" del conjunto blanco, subrayando que el portugués es el que jugador "más importante" y el que debe ayudar a que "el equipo gane títulos", mientras que aclaró que el tener de baja a Gareth Bale, cuya lesión "no es grave", no es fundamental para dar más equilibrio a los suyos.

"En nuestro equipo es Cristiano y lo que quiero es que el jugador más importante, que es Cristiano, ayude a ganar al equipo títulos, que es lo que estamos buscando. España, como equipo, trabaja muy bien y luego tiene un jugador que marca la diferencia y eso es lo que puede pasar con nosotros", señaló Benítez en rueda de prensa.

El madrileño también calificó como "sensacional" que Keylor Navas no haya encajado gol y que pueda superar el récord de Iker Casillas de 450 minutos sin recibir un tanto. "No es sólo su trabajo sino el de todo el equipo, aunque él ha sido fundamental en dos o tres ocasiones que nos han creado y ha hecho grandísimas paradas. Batir un récord en el Real Madrid es dificilísimo y cuatro partidos sin gol significa que el equipo y Keylor lo están haciendo muy bien", admitió.

En cuanto a la baja de Gareth Bale, el de Parla indicó que era una "hipótesis" que el jugador no se marchase en la próxima convocatoria de Gales y recalcó que su lesión "es pequeña". "No es grave y se recuperó bastante bien de la anterior, somos optimistas", comentó. "Si uno está en condiciones y le llama su selección poco puedes hacer. Conozco al seleccionador de Gales y podría ser factible dialogar, pero ellos también buscan sus objetivos", añadió.

Además, no cree que la baja del de Cardiff le permita equilibrar mejor a los suyos. "Un equipo que no encaja y mete tantos goles no es necesario equilibrarlo a través del sistema. Con uno u otro, tiene 'pegada' y está sin encajar, por lo que no es que me permita equilibrarlo más sino que me abre la posibilidad de buscar otras alternativas para este partido y de cara al futuro", apuntó.

Benítez no confirmó el sustituto del galés para el choque ante el Granada. "Hemos mezclado un poco las cartas y no hay nada decidido, trabajamos con todos, que es parte de nuestra fuerza, el que todos se sientan partícipes", indicó, dejando claro que Varane "está en condiciones".

"El principal y único objetivo es ganar al Granada, no miramos más allá y los jugadores deben estar pensando en eso. Este es un equipo que independientemente de quien juegue tiene el nivel suficiente para afrontar cualquier partido con garantías. Lo importante es saber equilibrarlos y me da igual que sean más o menos titulares", prosiguió, cuestionado sobre si podría dar descanso al francés pensando en San Mamés.

Además, reiteró que no tienen "tantas lesiones" sino que son "las que puede tener un equipo grande que participa en muchas competiciones, que juega con intensidad y que tuve una pretemporada con equipos muy fuertes". "Luego han venido las selecciones y más partidos. Dos se han lesionado con sus selecciones y no hay mucho más porque las lesiones traumáticas (Ramos y Varane) son imposibles de controlar", explicó.

Por otro lado, el técnico del Real Madrid recordó que los atacantes saben que "tienen absoluta libertad arriba" y que Cristiano, con el que habla "todos los días", igualmente si "mantiene el equilibrio y siendo efectivo como lo está siendo".

"Este equipo tiene 'pegada', equilibrio, pero siempre se puede aspirar a que el contrario te cree menos y tú más. Hay una serie de matices que hay que seguir trabajando y que los jugadores los entiendan, interioricen y apliquen", analizó. "ME HE ENCONTRADO UNA PREDISPOSICION EXCEPCIONAL"

En este sentido, remarcó que se ha encontrado una plantilla "con una predisposición sensacional". "Con la experiencia que tenemos de otros equipos, una de las cosas que más nos ha gustado es la competitividad, en cualquier cosa compiten para ganar y esa es la clave", puntualizó.

Benítez aseguró también que no ve mal a Toni Kroos, cambiado ante el Betis y sin minutos ante el Espanyol. "Al revés, como sé lo importante que fue y lo difícil que fue para él aguantar toda la temporada solo en el centro trabajando quiero dosificarle a él o a Luka (Modric) porque cuando están bien marcan la diferencia en el juego del equipo".

Para el Granada, el madrileño pidió contrarrestar sus virtudes. "Nos pueden sorprender en cuanto hagan lo que hacen bien y no los contrarrestemos. Tienen velocidad en las bandas, físico arriba y está bien trabajado en lo táctico, pero si hacemos las cosas bien es difícil que un equipo aguante 90 minutos sin encajar. Si el Granada trabaja bien en la parte defensiva y contraataca, seguro que no puede hacer daño", opinó.

Finalmente, preguntado por las declaraciones de Steven Gerrard en su autobiografía, donde reconoce que no guarda relación con Benítez, este fue claro. "No es el momento, pero dije que Stevie es un fenómeno y por respeto al Liverpool y sus aficionados, lo dejaba pasar. Tuve una relación muy buena, pasé unos años con él fantásticos, nos hizo ganar muchos partidos y todo lo que pueda hablar de él será fantástico", zanjó.