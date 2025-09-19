CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA

Barcelona, Real Madrid y Atlético ya conocen a sus rivales

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid han conocido este viernes sus rivales en la nueva fase de liga de la Liga de Campeones Femenina, con emparejamientos duros con el Chelsea FC y el Arsenal FC ingleses, o el Olympique de Lyon francés.

Europa Press

Madrid |

| Getty

El Chelsea FC se medirá al FC Barcelona, que también tendrá como oponente más duro al Bayern alemán, mientras que el Arsenal, actual campeón, se reencontrará con el Real Madrid, que además se enfrentará al Wolfsburgo alemán y al PSG francés de Olga Carmona, en un sorteo duro como el del Atlético, que se cruzará principalmente con el Lyon, el más laureado de la competición, el conjunto muniqués y el Manchester United inglés.

Esta nueva fase de liga de la máxima competición continental femenina se desarrollará entre el 7/8 de octubre y el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un 'playoff' del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas.

RIVALES DE EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS

FC BARCELONA: Chelsea (F), Bayern (C), Benfica (C), Roma (F), Leuven (C) y Paris FC (F).

REAL MADRID: Wolfsburgo (C), Arsenal (F), Roma (C), PSG (F), Twente (F) y Paris FC (C).

ATLÉTICO DE MADRID: Bayern (C), Lyon (F), Juventus (C), St.Pölten (F), Twente (F) y Manchester United (C).

