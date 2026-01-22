El Barcelona se cita con el Real Madrid en la gran final

Volverá a haber clásico en la final de la Supercopa por segundo año consecutivo. Real Madrid y Barcelona se verán las caras este sábado a las 19 horas en Castalia, donde las culés querrán revalidar el título ante el rival blanco. Con una mejor entrada y sin lluvia comenzó la segunda semifinal en la que el Barcelona dictó el ritmo. El equipo de Pere Romeu, que no se guardó nada y salió con su once de gala, dominó el balón desde los primeros minutos en los que arrinconó al Athletic. Pero, pese a ser sometidas, el equipo vasco tenía claro su plan: permanecer juntas. Sacrificadas y aplicadas en defensa, las jugadoras rojiblancas no dejaban al talento azulgrana combinar por dentro y obligaron a su rival a jugar por fuera.

Alexia lo intentó por el interior y el costado, pero se topó con las piernas de las defensoras vascas y tuvo que probar con un chut desde la frontal que también rechazó la zaga rival. Mientras, el Athletic aguardaba su oportunidad para salir al contraataque y sacó oro en la primera vez que pisó el área de Cata Coll. Maite Zubieta fue derribada por Mapi León y Nerea Nevado no falló desde el punto de penalti con un potente y ajustado chut que Cata Coll no pudo frenar pese a adivinarle las intenciones a la lanzadora en el minuto 25. Pero, en cuanto Alexia encontró los huecos en el entramado defensivo del equipo de Javier Lerga, se acabó. La catalana comenzó a moverse dentro del área y a sentirse cada vez más cómoda hasta que, en una de sus penetraciones, su chut se estampó en la escuadra.

Pero Irene cazó el rechace en la frontal y abrió para Ona Batlle, que no se lo pensó para igualar la eliminatoria con un golazo desde fuera del área diez minutos después del gol rojiblanco. El Barcelona pisó el acelerador y ya no le podían parar. Cuatro minutos después, Paredes remontó la eliminatoria al cazar el rechace de Santana y empujarlo al fondo de la red. El equipo catalán quería más, pero, en su ímpetu por marcar, Kika Nazareth fue expulsada por un codazo a Landaluze en el tiempo añadido tras la revisión del VAR bajo demanda. Al Barça le tocaba jugar toda la segunda parte con una jugadora menos, pero apenas se notó. Pese a estar en inferioridad numérica, siguió dominando el encuentro con comodidad en Castalia ante un Athletic que no salía de su área.

Pajor sentenció la eliminatoria en el minuto 68 después de una gran carrera de Batlle, que llegó hasta la línea de fondo, centró atrás y la polaca cruzó el disparo. El tiempo se consumió en Castellón sin que hubiera grandes oportunidades y sin sorpresa: el Barcelona es el segundo finalista de la Supercopa de España.