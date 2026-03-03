Atlanta Falcons será el equipo local en el partido NFL Madrid 2026

El rival de los Falcons, así como la fecha y la hora de inicio del encuentro, se anunciarán cuando se publique el calendario de la temporada completa esta primavera. Será el segundo encuentro de la NFL que se dispute en España. En noviembre de 2025 el Santiago Bernabéu albergó el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que ganaron los primeros por 16-13. El choque, por otro lado, será uno de los nueve partidos internacionales NFL que tendrán lugar en 2026 en cuatro continentes, siete países y ocho estadios, y que se jugará en el coliseo madridista dentro del acuerdo multianual con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

En Londres se disputarán tres encuentros (dos en el Tottenham Stadium y uno en Wembley), y uno en Madrid, Melbourne (Cricket Ground), Ciudad de México (Banorte), Múnich (Allianz Arena), París (Stade France) y Río de Janeiro (Maracaná). “La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados”, afirmó el director de NFL España, Rafa de los Santos. “Para los Falcons, saltar al césped del Bernabéu es un momento único de competir en una de las grandes capitales deportivas del mundo. Para los aficionados en España, es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, así como a los atletas de primer nivel de la NFL en un escenario que hará que este partido sea inolvidable”, apuntó.