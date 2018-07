Argentina se acerca a la clasificación tras ganar a un Uruguay rocoso

Agüero, en el minuto 56 de partido, fue el artífice del gol de un triunfo que pudo ser algo más abultado de haber tenido la Albiceleste algo más de aciertos en las ocasiones de las que dispuso. Bien comandada por Mascherano y Biglia, pero sobre todo por el incisivo Pastore y los intermitentes destellos de Messi, Argentina se mete de lleno en la puja por el primer puesto del grupo B de la competición y deja atrás el tibio comienzo que protagonizó tras empatar con Paraguay en el primer partido.

En el encuentro no dio lugar al engaño la Celeste, que desde el primer minuto de juego cedió el balón a Argentina y se limitó a mantener sus líneas y echar arena al fuego para evitar que Argentina elaborase juego.

El seleccionar uruguayo, Óscar Washington Tabárez, sacrificó incluso a Nicolás Lodeiro, el hombre de más imaginación en su centro del campo, que cuando el equipo no tenía el balón se desempeñó en la primera línea de presión junto a Edinson Cavani.

El segundo delantero, Diego Rolán, fue desplazado a la banda derecha para defender las internadas en velocidad de Ángel di María. Los mediocentros Arévalo Ríos y Álvaro González cortaron lo que pudieron pero Uruguay se pasó toda la primera mitad metida en su cancha y Argentina comenzaba a llegar con peligro.

Mediado el minutaje, Fernando Muslera ya tuvo que emplearse para blocar dos balones, uno de Pastore y otro de Agüero, en ambas jugadas participó Messi. Sin aparecer mucho, el astro argentino, sobre todo cuando lograba asociarse con Pastore y Di María, conseguía que sucedieran cosas.

Pese a lo rácano de su propuesta, Uruguay también tuvo sus chances, en sendos cabezazos de Diego Godín y Diego Rolán que no vieron puerta. Mismos hombres y mismos planteamientos en el inicio de una segunda mitad en la que casi se ve sorprendido Sergio Romero, que despejó un fuerte disparo de Maxi Pereira tras una buena jugada en banda derecha del jugador del Benfica.

En el gol, Pastore inició la jugada al abrir en banda derecha a Zabaleta, quien puso un centro a la cabeza de Agüero ante cuyo remate nada pudo hacer Muslera. El dominio Albiceleste era abrumador y los cánticos de ¡ole, ole! dibujaban una Uruguay deprimida que necesitaba arriesgar si quería cambiar el relato del partido.

Tabárez movió el banco y puso en liza a Carlos Sánchez y a Abel Hernández, y Uruguay tomó algo de aire, estiró algo sus líneas y generó algún ¡uy! de parte de su hinchada, aunque las amenazas a Romero no fueron demasiado serias. Argentina ya no controlaba el balón, pero tenía más espacios para llegar y Messi, tras una buena combinación con Agüero, tuvo la sentencia, pero Muslera despejó a córner. Las últimas ocasiones fueron para Uruguay, todas en manos de Abel Hernández, pero la Celeste no obtuvo premio a su tardío despertar y pagó el pobre planteamiento inicial.