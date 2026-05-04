Arbeloa: "No hemos creado el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin"

El técnico, en rueda de prensa, definió al brasileño como "el líder de la parcela ofensiva del equipo". "Ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos. Es muy agresivo, inteligente y valiente", agregó. Arbeloa explicó que cambió a Vinicius para asegurar que estuviera disponible para el Clásico. "No quería jugármela, por eso fue el cambio. Es un líder nato. Un compañero al que todo el mundo quiere. Es una gran persona y estoy muy orgulloso de tenerle como jugador, tengo muchísima suerte", añadió.

Preguntado por Mbappé, que realizó un viaje personal estando lesionado, el técnico apuntó que la "supervisión" de los futbolistas en proceso de recuperación "está a cargo de los servicios médicos del Real Madrid". Son ellos, según aclaró el entrenador, los que "controlan cuando deben ir a Valdebebas y cuando no". "El jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y ahí no puedo entrar", comentó Arbeloa. El técnico respondió que no entra en "comparaciones" entre futbolistas al ser preguntado sobre si Vinicius era un jugador más comprometido que el francés. "Para ganar necesitas el compromiso de todos los jugadores. Me duele cuando vemos que los equipos corren más que nosotros. El talento sólo no vale", reflexionó. Arbeloa confesó que está satisfecho cuando los futbolistas responden a los "valores del Real Madrid". "No hemos creado el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino que acaban con la camiseta llena de sudor y de barro", añadió.

El preparador destacó la importancia de respetar la filosofía de la entidad blanca: "Cuando entienden qué es lo que ha hecho grande al club, se junta el talento y el esfuerzo y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo. No existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid". En cuanto a la disponibilidad de Mbappé para el Clásico contra el Barcelona de la próxima jornada, el técnico avanzó que esperan a ver su evolución. Respecto a Carvajal, Arbeloa precisó que tiene "muchas esperanzas" de que pueda jugar antes de que se acabe la temporada.