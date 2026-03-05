Arbeloa: "Aquí se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles"

"En un equipo como el Real Madrid la derrota siempre es difícil de gestionar por las expectativas, por la exigencia, pero ahora mismo solo pensamos en el partido de mañana, es lo único que nos preocupa. Somos conscientes, no hemos conseguido ganar y el nivel que tenemos que dar si queremos hacerlo contra un gran rival, sabiendo que depende mucho de nosotros mismos, de nuestra seguridad, de nuestra confianza y que para nosotros el pasado no existe, solo pensamos en Balaídos", señaló el salmantino en rueda de prensa.

En la previa del partido ante el RC Celta de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, Arbeloa avisó de que será "una salida nada fácil contra un gran equipo", con "un entrenador que está haciendo las cosas maravillosamente bien". "Es un equipo muy bien trabajado, que está jugando con muchísima confianza, viene jugando realmente bien al fútbol. Otra salida muy complicada y muy exigente", agregó. "Dejadnos ir a un partido muy complicado y tener la ilusión de pensar que vamos a sacar los tres puntos. Son 36 los que nos quedan por jugar, estamos a 4 puntos, no a 18. Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos. Y si alguna vez llega un momento en el que matemáticamente no podamos luchar, también seguiremos luchando, porque yo no entiendo el Real Madrid de otra forma que no sea seguir luchando", reflexionó.

Y repitió que en el Real Madrid "lo importante es ganar" y "no sirve de nada explicar por qué has perdido". "Soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, de que hay una gran plantilla, que vamos a un partido difícil, con muchas bajas, pero tenemos jugadores suficientes para ganar partidos, para jugar mejor, para dar más de nosotros mismos, para luchar más, para pelear más, para tener una mentalidad más ambiciosa", prosiguió. "Tengo menos jugadores, así que tengo que pensar menos. De verdad que con confianza, es lo que le transmito a mis jugadores. Esto es el Real Madrid. No tenemos excusa. Nos tenemos que crecer ante las adversidades, a las personas, a los jugadores, a los profesionales se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles. Aquí cuando vas ganando 3-0, todo el mundo juega bien, con confianza. Cuando las cosas salen bien, es muy fácil ser un gran jugador, ser un gran profesional, ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora, este es el momento en que se tiene que ver si somos valederos para llevar esta camiseta", advirtió.

Respecto a las bajas, comentó la de Kylian Mbappé, y avanzó que sí habla con el francés con frecuencia. "Claro que tenemos controlado lo que le pasa, cómo está, que cada día va mejor. Es un proceso en el que vamos a ir día a día viendo sus sensaciones, pero son todo buenas noticias a día de hoy y cada vez está mejor", afirmó. "Todo lo referente a las lesiones de Jude (Bellingham) como de Kylian están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y por el departamento de preparación física del Real Madrid. En Londres y en París han estado con profesionales del Real Madrid. Así que absolutamente todo está supervisado por el Real Madrid", defendió.