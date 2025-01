Ancelotti ha decidido no seguir la próxima temporada en el Real Madrid

Carlo Ancelotti ha decidido no continuar en el Real Madrid a partir del próximo verano, tal y como informó ayer ‘Radioestadio Noche’ en Onda Cero. El italiano, que renovó su contrato en diciembre de 2023, cuando más rumores había sobre el interés de la Federación brasileña de fútbol para que dirigiera a su selección, ha vivido una segunda etapa de muchos éxitos en el club blanco, y se ha convertido ya en el entrenador más laureado de la historia madridista. 2 Ligas, 2 Champions, 1 Copa del Rey, Supercopas de Europa y España, Mundial de clubes

Decisión tomada

Eso solo en estos últimos años, porque antes ha había conquistado, por ejemplo, la décima en Lisboa. Aquella renovación sorprendió porque muchos pensaban en un final de ciclo y, sobre todo, porque Brasil lo esperaba con los brazos abiertos y no lo disimulaban públicamente. Dilataron, incluso, la elección de un seleccionador para esperar por Ancelotti, pero el transalpino decidió seguir en Madrid y en junio logró un doblete histórico.

Es consciente de que seguir cada temporada, a pesar de tener contrato en vigor, no solo depende de él. Pero, incluso si la temporada acaba con títulos y el club le insistiese en cumplir su vinculación, quiere cerrar su etapa en el conjunto madridista este verano. Ancelotti disfruta al máximo de cada día en el club, volvió ilusionado y en la capital de España ha encontrado la felicidad plena, pero también siente que esta segunda etapa en el banquillo de Chamartín se cerrará en verano, pase lo que pase. Y no piensa en una jubilación, sino en seguir entrenando en otro país, pero no en Brasil precisamente.

El favorito para dirigir el Real Madrid la próxima temporada es Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, aunque su entorno no lo de por hecho y recuerden que aún queda mucha temporada y en el fútbol puede pasar siempre cualquier cosa.