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Un alivio para el Barça: Joan Garcia no está lesionado

El portero español del FC Barcelona Joan Garcia no está lesionado, pese a que tuvo que ser sustituido en el partido del miércoles contra el Newcastle de la Liga de Campeones, y estará disponible para el duelo de LaLiga EA Sports del domingo contra el Rayo Vallecano.

Europa Press

Madrid |

Un alivio para el Barça: Joan Garcia no está lesionado
Un alivio para el Barça: Joan Garcia no está lesionado | Agencia EFE

"Las pruebas médicas realizadas esta mañana a Joan Garcia han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido", aseguró el club blaugrana en un comunicado. Pese a que parecía que podía haber lesión muscular, dado que fue el portero de Sallent quien pidió el cambio y al ver que se tocaba la zona del gemelo, finalmente las pruebas a las que ha sido sometido este jueves han descartado cualquier tipo de anomalía.

Joan Garcia, que dejó su lugar en el terreno de juego a Wojciech Szczesny en el 82', podrá estar disponible para recibir al Rayo Vallecano el domingo. Y también podrá ser convocado por el seleccionador español, Luis de la Fuente, para la fecha internacional previa al triple duelo, entre Liga y cuartos de la Champions, contra el Atlético de Madrid, con el derbi ante el Espanyol de por medio.

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