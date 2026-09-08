Alineación probable hoy del Real Madrid contra el Inter de Milán: problemas para Mourinho con las bajas en el centro del campo

El Real Madrid se estrena este martes en la Champions League 2026-27 con un duelo de altura ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Los blancos buscarán resarcirse de su primera derrota de la temporada, pero José Mourinho tendrá que recomponer especialmente un centro del campo muy condicionado por las bajas.

El conjunto madridista llega a la cita después de caer ante el Betis en La Cartuja (1-0), en un encuentro en el que generó numerosas ocasiones pero volvió a tener problemas de efectividad. Ante el Inter, el margen de error será menor y Mourinho tendrá que afrontar el encuentro sin varios jugadores importantes.

El principal problema está en el centro del campo. Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva están sancionados, mientras que Aurélien Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarch llegan al encuentro sin apenas minutos debido a sus problemas físicos. A ellos se suma una larga lista de bajas formada por Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Éder Militao y Raúl Asencio.

Con este escenario, Fede Valverde se presenta como una de las piezas indiscutibles para Mourinho. La gran incógnita es quién acompañará al uruguayo en una zona del campo en la que el técnico portugués cuenta con pocas alternativas.

Las opciones de Mourinho para el centro del campo

Jude Bellingham, Tchouaméni y el joven Sergio Martínez son las principales opciones para completar el doble pivote junto a Valverde. El estado físico del francés puede resultar determinante en la decisión final, después de llegar a este estreno europeo condicionado por sus problemas físicos.

Mourinho también podría recurrir a Trent Alexander-Arnold para actuar por dentro. De hecho, esa es la opción que gana fuerza para formar junto a Valverde, permitiendo a Bellingham ocupar una posición más adelantada y tener mayor presencia cerca del área rival.

La sanción de Arda Güler también obliga al entrenador madridista a modificar el frente de ataque. Brahim Díaz y Yan Diomandé se disputan un puesto en la banda derecha, con el segundo todavía sin haber sido titular esta temporada.

Arriba habrá menos dudas. Kylian Mbappé volverá a liderar el ataque acompañado por Vinícius Júnior, que regresa a una de sus competiciones favoritas. El brasileño suma 32 asistencias en Champions y está a solo una de convertirse en el cuarto máximo asistente de la historia de la competición.

Un partido especial para Mourinho

El encuentro tendrá además un componente emocional para el entrenador del Real Madrid. Mourinho se enfrenta al equipo con el que conquistó la Champions en 2010 precisamente en el Santiago Bernabéu, antes de iniciar su primera etapa como técnico madridista.

Enfrente estará ahora un Inter dirigido por Cristian Chivu que ha comenzado con pleno de victorias su defensa del título de la Serie A. Los italianos llegan después de remontar un 0-2 ante el Nápoles y presentan un equipo competitivo, con jugadores como Nicolò Barella o Hakan Çalhanoglu como principales referencias en el centro del campo.

Alineación del Real Madrid contra el Inter de Milán

La alineación prevista del Real Madrid para el estreno en Champions es: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Diomandé, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Mourinho apostaría así por Alexander-Arnold para reforzar un centro del campo muy mermado por las ausencias, mientras que Diomandé tendría su primera titularidad de la temporada en uno de los grandes escenarios.

Alineación del Inter de Milán

Por parte del conjunto italiano, la alineación prevista es: Josep Martínez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez y Thuram.

El partido entre Real Madrid e Inter de Milán comenzará este martes a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions League.